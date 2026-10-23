Andesmar condenada por trato indigno a un pasajero y antecedentes preocupantes

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- La empresa de transporte Andesmar S.A. fue condenada por un tribunal de Río Negro a indemnizar a un pasajero debido a un trato indigno, el fallo incluye un daño punitivo y se suma a varios antecedentes relacionados con viajes, pasajes y equipaje.

La resolución del Juzgado de Paz de Sierra Grande, publicada en septiembre de 2025, narra un viaje que se vio afectado por una hora de demora en Cipolletti. Posteriormente, el colectivo quedó parado a 15 kilómetros de Chimpay por falta de combustible, y los pasajeros debieron esperar horas sin acceso a agua o comunicación. Finalmente, otra unidad se hizo cargo del trayecto cerca de las 22.

En la madrugada, el colectivo pasó de largo el parador donde el pasajero debía descender. Al realizar el reclamo, el hombre fue insultado y obligado a bajar en plena ruta, sin su equipaje y bajo la amenaza de un chofer que no estaba en servicio.

La empresa rechazó las acusaciones ante la oficina de Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande, ofreciendo una compensación que fue rechazada por el pasajero. Tampoco prosperó la mediación. La jueza determinó que existía una relación de consumo y condenó a Andesmar a abonar 1.400.000 pesos por daño directo, 200.000 por daño extrapatrimonial y 200.000 por daño punitivo, más intereses.

Otros antecedentes de Andesmar

En otro fallo en San Antonio Oeste, la justicia condenó de manera solidaria a Andesmar y a Tramat S.A. a indemnizar a una pasajera cuyo pasaje de regreso tenía una fecha anterior a la de ida, impidiéndole volver a su ciudad. Este caso se originó por un error en la emisión del boleto y se determinó que ambas empresas eran responsables, ordenando el pago de una reparación económica.

En 2017, la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta levantó un acta por pasajeros que no pudieron embarcar a Iquique debido a un conflicto gremial. Ante las quejas, la empresa se comprometió a reponer el servicio y a devolver el dinero o emitir pasajes abiertos para los afectados.

En otro caso en Salta, por la pérdida de un bolso, se llegó a un acuerdo con un pago de 3.689 pesos, lo que evitó que el caso se trasladara a juicio.

Este antecedente judicial se vuelve relevante en un contexto en el que Andesmar forma parte, junto a la constructora Da Fre Obras Civiles, de la unión transitoria que gestiona el acceso al mirador del Obelisco. Este contrato fue adjudicado por el gobierno de Jorge Macri en agosto de 2025, con un canon inicial de 26,1 millones de pesos mensuales, lo que ha reavivado el interés sobre la trayectoria y las responsabilidades de las empresas involucradas en el consorcio.