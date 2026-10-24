Rescatan a un hombre de un edificio derrumbado en Nairobi, mientras otros siguen desaparecidos
En Nairobi, un hombre fue rescatado de un edificio en ruinas tras más de 24 horas del colapso. Las autoridades informan sobre siete personas desaparecidas y se utilizan perros rastreadores para la búsqueda.
FOTO: Rescatan a 1 persona de edificio derrumbado en Kenia; otros siguen desaparecidos
NAIROBI, Kenia (AP) — Una persona fue rescatada de entre los escombros de un edificio que se derrumbó en la capital, Nairobi, más de 24 horas después que sus pisos se desplomaran, informó la policía el sábado.
El edificio estaba en construcción en una concurrida calle comercial de la zona de Eastleigh, que a menudo se llena de miles de comerciantes y residentes. La policía indicó que se estaban construyendo más de 10 plantas.
El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, dijo el viernes que se había reportado la desaparición de siete personas y que los equipos de rescate habían logrado contactar a algunos de los que estaban atrapados entre los escombros.
El hombre fue rescatado el sábado y trasladado a un hospital.
El portavoz del gobierno, Charles Owino, señaló que el propietario registrado del edificio había fallecido, y que su familia y otra parte estaban a cargo.
Vincent Ochieng, funcionario de desastres de la Cruz Roja de Kenia, dijo que la organización había registrado 31 personas desaparecidas, pero que aún estaba verificando los reportes. Agregó que algunos trabajadores podrían haber abandonado el lugar antes de que el edificio se derrumbara.
Los rescatistas utilizaron perros rastreadores y sensores térmicos para localizar a personas atrapadas entre los escombros.
Los negocios en edificios cercanos a la estructura colapsada permanecieron cerrados mientras los propietarios contabilizaban sus pérdidas y culpaban al gobierno local por no hacer cumplir las normas de construcción.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Nairobi?
Un edificio en construcción se derrumbó, dejando a varios atrapados bajo los escombros.
¿Cuántas personas han sido rescatadas?
Hasta ahora, una persona ha sido rescatada y trasladada a un hospital.
¿Cuántas personas siguen desaparecidas?
Se reportan al menos siete personas desaparecidas, según las autoridades.
¿Qué están haciendo los rescatistas?
Los equipos de rescate están utilizando perros rastreadores y sensores térmicos para buscar sobrevivientes.
¿Cuál es la causa del colapso?
Los propietarios de negocios cercanos culpan al gobierno local por no hacer cumplir las normas de construcción.
[Fuente: AP]