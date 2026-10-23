Celebraciones por los 75 años de Charly García: saludos de River a figuras del rock

FOTO: Desde River hasta Litto Nebbia y Palito Ortega: los saludos a Charly García por su cumpleaños

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- El ícono del rock argentino, Charly García, ha cumplido 75 años y personalidades reconocidas del mundo de la música y la cultura se unieron para felicitarlo. Desde el Club Atlético River Plate hasta Litto Nebbia y Palito Ortega, todos expresaron su cariño en este día tan significativo.

En un ambiente festivo, numerosos admiradores se congregaron en la esquina de la residencia del artista. Durante las celebraciones, Charly anunció el lanzamiento de su documental en Netflix, expresando: "Ahora sí, 'Charly x Charly'."

El Club Atlético River Plate fue uno de los primeros en saludarlo, compartiendo un mensaje que decía: "75 años haciendo historia con su música y llevando siempre la banda en el alma. ¡Feliz cumpleaños, ????????????!" Acompañaron el mensaje con una imagen del músico vistiendo la camiseta del club, con un piano y un pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de fondo.

Un saludo destacado provino de Fito Páez, quien publicó una emotiva carta a la medianoche: "Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo. Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí, soportado momentos insoportables, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir. Gracias Charly por ser la música, ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día".

Páez continuó expresando su gratitud, diciendo: "Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años. Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría; incluso en tus momentos más darkis. Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo".

Por su parte, Palito Ortega, amigo cercano de García, compartió tres imágenes de momentos compartidos y escribió: "Feliz cumpleaños, querido amigo". Nito Mestre también dedicó un mensaje a Charly, recordando su larga amistad: "Amigo querido, no estoy para darte este sentido abrazo que te darán por mí. Pero, quiero que sepas que 60 años de amistad no pasan inadvertidos. Todo el resto, ya lo sabes".

Además, David Lebón publicó un video donde canta canciones del cumpleañero y agregó: "¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Sos mucho más que un amigo, sos un hermano que me dio la vida y la música. Gracias por tantos momentos compartidos y, sobre todo, por convencerme de ir a Búzios. Te amo, hermano".