Antonela Roccuzzo expresa su orgullo por Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) -- La empresaria Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dirigido a su pareja, el futbolista Lionel Messi, tras su reciente reconocimiento con el Premio Princesa de Asturias. La ceremonia se realizó en el prestigioso Teatro Campoamor de Oviedo, donde Messi fue homenajeado por su trayectoria deportiva y su compromiso social.

A través de su publicación, que incluyó imágenes del evento, Antonela expresó su admiración por el astro del fútbol en un día tan especial. El evento atrajo a numerosos fanáticos que recibieron a Messi con gran entusiasmo y celebraciones. Además, la pareja tuvo la oportunidad de cenar con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Durante la gala, el jurado destacó no solo los logros deportivos de Messi, sino también su dedicación para mejorar el acceso a la educación y la salud de los jóvenes en situaciones vulnerables. Como parte del premio, Messi recibió una escultura del artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y una suma de 50 mil euros.

El emotivo mensaje de Antonela

"Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias @leomessi", escribió Antonela Roccuzzo en su publicación, que alcanzó más de 600 mil me gusta. La empresaria continuó: "Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos ??".

Este mensaje no solo resalta el apoyo incondicional de Antonela hacia Messi, sino que también refleja el orgullo que siente por su pareja en un momento tan significativo de su carrera.