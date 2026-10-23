Lula critica a Milei en debate electoral: pobreza en Argentina y el consumo de carne de burro

Buenos Aires, 23 octubre (NA) - En un debate electoral que marca el cierre de la campaña hacia la segunda vuelta, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, cuestionó a Javier Milei, preguntando a Flavio Bolsonaro si había tomado la motosierra de Milei. Durante el intercambio, Lula destacó que Milei ha llevado a Argentina a una situación de pobreza extrema, mencionando que "en Argentina se come carne de burro".

Bolsonaro, por su parte, respondió que la izquierda había gobernado Argentina durante 20 años, lo que resultó en la destrucción del país y en una situación crítica que Milei heredó, al borde de la hiperinflación.

El debate comenzó con el senador y candidato por el Partido Liberal (PL), quien criticó severamente a Lula por las obras de infraestructura que han quedado paralizadas durante su administración. "Brasil volvió a ser un cementerio de obras", afirmó Bolsonaro.

En su respuesta, Lula cuestionó a Bolsonaro sobre la carga tributaria en Brasil, señalando: "¿Por qué endeudaste tanto a los brasileros?" y agregó que "el brasileño va a pagar el IVA más grande del mundo en la era Lula". También destacó que es "imposible producir en Brasil con intereses tan altos".

Sobre la pobreza, Lula enfatizó que "a él le pesa mejorar la vida del pueblo. Solo habla de impuestos" y añadió que "Bolsonaro no sabe lo que es el hambre". Enfatizó la situación crítica en Argentina, donde la pobreza ha alcanzado el 40 por ciento.

El presidente brasileño también preguntó a Bolsonaro cuál sería el salario mínimo en San Pablo si no fuera por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Ante esta pregunta, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro evitó dar una respuesta directa y se centró en criticar la política económica del Gobierno, afirmando que "el poder adquisitivo fue destruido" por el gasto excesivo del gobierno actual.

Bolsonaro continuó su ataque, mencionando que hay más de 100.500 obras paralizadas en Brasil y cuestionó cómo Lula planea completarlas. El debate se desarrolló en un ambiente tenso, reflejando la polarización política de ambos países a medida que se acerca la segunda vuelta electoral.

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