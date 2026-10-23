Kenia reporta segunda muerte por ébola, un familiar del primer paciente fallecido

FOTO: Kenia anuncia 2da muerte por ébola, la de un familiar cercano del primer paciente

NAIROBI, Kenia (AP) — El Ministerio de Salud de Kenia dio a conocer el viernes la segunda fatalidad en el país a causa del ébola: una mujer de 65 años, quien era pariente cercana del primer infectado. La mujer falleció tras desarrollar síntomas mientras se encontraba en cuarentena.

La paciente comenzó a mostrar signos de la enfermedad hace diez días y fue ingresada en una unidad especializada en Nairobi. A pesar de los esfuerzos del personal médico, quien "hizo todo lo posible para salvarle la vida", la mujer murió en la noche del viernes.

Las autoridades informaron a la familia sobre el deceso y el Ministerio de Salud anunció que coordinaría un entierro seguro y respetuoso en consulta con los familiares.

En cuanto a la situación actual, los siete pacientes restantes con ébola están siendo tratados en dos instalaciones de aislamiento. No se han reportado nuevas infecciones desde el último caso.

Kenia confirmó su primer caso de ébola el 6 de octubre, cuando un hombre de 40 años, originario de Congo, llegó al país a través de Uganda. Este paciente fue trasladado en automóvil al Hospital de Nairobi, donde dio positivo el 5 de octubre y falleció el mismo día.

Las autoridades han rastreado a alrededor de 135 contactos de este primer paciente, de los cuales 118 fueron puestos en cuarentena. De esos, ocho han dado positivo, incluyendo cuatro trabajadores de la salud y cuatro familiares cercanos.

El Ministerio de Salud también comunicó que algunos de los contactos que completaron el periodo de cuarentena de 21 días sin presentar síntomas serán liberados a partir del sábado.

El ébola se transmite de manera altamente contagiosa a través del contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada, tales como sangre y vómito, así como por contacto con materiales contaminados, como ropa y otros objetos. Actualmente, Congo enfrenta su brote más mortífero, con al menos 4.000 muertes registradas desde mayo.