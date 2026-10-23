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Colombia extradita a narcotraficantes y líder de disidencias de las FARC a Estados Unidos

Entre los extraditados se encuentra alias Cholo Banano, financiador del Clan del Golfo. El presidente colombiano destaca la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

23/10/2026 | 18:29Redacción Cadena 3

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Abelardo de la Espriella

FOTO: Abelardo de la Espriella

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao, alias "Mocho Olmedo", quien es considerado un cabecilla de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, se extraditaron a otras seis personas requeridas por delitos como narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

El mandatario resaltó que entre los extraditados figura alias Mocho Olmedo, líder del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quien ha sido acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos. Esta información fue compartida en la cuenta de X del presidente.

Henao se encontraba en la cárcel La Picota de Bogotá y había actuado como vocero y delegado del grupo armado en las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la política de Paz Total.

Entre los otros extraditados se encuentra alias Cholo Banano, quien es reconocido como uno de los financiadores del grupo Clan del Golfo. Asimismo, figura alias Ñato, vinculado a actividades delictivas del grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

El presidente Abelardo de la Espriella enfatizó: "No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia".

Desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto, su administración ha gestionado un total de 142 extradiciones a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y otros crímenes.

Lectura rápida

¿Qué se anunció recientemente?
La extradición a Estados Unidos de un líder de disidencias de las FARC y otros seis narcotraficantes.

¿Quién es Willinton Henao?
Alias "Mocho Olmedo", es cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, acusado de múltiples delitos.

¿Qué otros extraditados se mencionan?
Alias Cholo Banano, financiador del Clan del Golfo, y alias Ñato, vinculado al Tren de Aragua.

¿Qué dijo el presidente colombiano?
Resaltó la importancia de perseguir a los delincuentes sin importar su poder o ubicación.

¿Cuántas extradiciones ha realizado el gobierno actual?
Desde el 7 de agosto, se han tramitado 142 extradiciones a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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