Colombia extradita a narcotraficantes y líder de disidencias de las FARC a Estados Unidos

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao, alias "Mocho Olmedo", quien es considerado un cabecilla de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, se extraditaron a otras seis personas requeridas por delitos como narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

El mandatario resaltó que entre los extraditados figura alias Mocho Olmedo, líder del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quien ha sido acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos. Esta información fue compartida en la cuenta de X del presidente.

Henao se encontraba en la cárcel La Picota de Bogotá y había actuado como vocero y delegado del grupo armado en las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la política de Paz Total.

Entre los otros extraditados se encuentra alias Cholo Banano, quien es reconocido como uno de los financiadores del grupo Clan del Golfo. Asimismo, figura alias Ñato, vinculado a actividades delictivas del grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

El presidente Abelardo de la Espriella enfatizó: "No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia".

Desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto, su administración ha gestionado un total de 142 extradiciones a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y otros crímenes.