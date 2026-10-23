Trump modifica aranceles del 50% a productos canadienses y genera nuevos cambios comerciales

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una proclamación que modifica el alcance de los aranceles adicionales del 50 por ciento sobre ciertos productos canadienses. Esta modificación implica la eliminación de algunos bienes de la lista arancelaria y la inclusión de otros, que comenzarán a regir a partir del próximo viernes.

Según lo indicado en la proclamación publicada en el sitio web de la Casa Blanca, productos como láminas de madera contrachapada, algunos productos de papel y maquinaria y equipo de refrigeración, así como cajas y embalajes importados desde Canadá, ya no estarán sujetos al arancel ad valorem adicional del 50 por ciento.

En contraposición, ciertos productos como válvulas, alfombras y productos de desecho importados por Estados Unidos quedarán ahora sujetos a este arancel adicional. Estos cambios se aplicarán a los bienes que se introduzcan para consumo o sean retirados de almacenes para consumo a partir del 30 de octubre.

La proclamación señala que esta modificación "compensa la carga o desventaja para el comercio de" Estados Unidos, además de ser consistente con el interés público y los intereses del país. Se argumenta que es requerida por el interés público y servirá mejor a este último.

El texto describe los aranceles como una respuesta a lo que se califica de "discriminación o imposición irracional y desigual" por parte de Canadá en relación con las exportaciones estadounidenses de automóviles y autopartes.

El 22 de agosto, Trump había impuesto aranceles del 50 por ciento sobre productos canadienses por un valor aproximado de 20,000 millones de dólares estadounidenses, lo que llevó a una respuesta de Canadá con aranceles equivalentes sobre importaciones estadounidenses, los cuales entraron en vigor el 8 de septiembre.