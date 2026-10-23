Trump modifica aranceles del 50% a productos canadienses y genera nuevos cambios comerciales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció cambios en aranceles del 50% sobre productos canadienses. Algunos bienes quedan excluidos, mientras que otros serán gravados a partir del 30 de octubre.
FOTO: Trump sigue con la disputa por los aranceles.
Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una proclamación que modifica el alcance de los aranceles adicionales del 50 por ciento sobre ciertos productos canadienses. Esta modificación implica la eliminación de algunos bienes de la lista arancelaria y la inclusión de otros, que comenzarán a regir a partir del próximo viernes.
Según lo indicado en la proclamación publicada en el sitio web de la Casa Blanca, productos como láminas de madera contrachapada, algunos productos de papel y maquinaria y equipo de refrigeración, así como cajas y embalajes importados desde Canadá, ya no estarán sujetos al arancel ad valorem adicional del 50 por ciento.
En contraposición, ciertos productos como válvulas, alfombras y productos de desecho importados por Estados Unidos quedarán ahora sujetos a este arancel adicional. Estos cambios se aplicarán a los bienes que se introduzcan para consumo o sean retirados de almacenes para consumo a partir del 30 de octubre.
La proclamación señala que esta modificación "compensa la carga o desventaja para el comercio de" Estados Unidos, además de ser consistente con el interés público y los intereses del país. Se argumenta que es requerida por el interés público y servirá mejor a este último.
El texto describe los aranceles como una respuesta a lo que se califica de "discriminación o imposición irracional y desigual" por parte de Canadá en relación con las exportaciones estadounidenses de automóviles y autopartes.
El 22 de agosto, Trump había impuesto aranceles del 50 por ciento sobre productos canadienses por un valor aproximado de 20,000 millones de dólares estadounidenses, lo que llevó a una respuesta de Canadá con aranceles equivalentes sobre importaciones estadounidenses, los cuales entraron en vigor el 8 de septiembre.
Lectura rápida
¿Qué anunció Trump?
Trump modificó los aranceles del 50% sobre productos canadienses, excluyendo algunos bienes y agregando otros.
¿Cuándo entran en vigor los cambios?
Los nuevos aranceles se aplicarán a partir del 30 de octubre.
¿Qué productos quedan excluidos?
Se excluyen láminas de madera contrachapada, productos de papel y ciertos equipos de refrigeración.
¿Qué productos serán gravados?
Se gravarán válvulas, alfombras y productos de desecho importados por Estados Unidos.
¿Cuál es el motivo de los aranceles?
Se argumenta que son una respuesta a la discriminación de Canadá hacia las exportaciones estadounidenses de automóviles y autopartes.
[Fuente: Noticias Argentinas]