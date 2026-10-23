Chiclayo se prepara para recibir al papa León XIV: “Para nosotros es un reencuentro, vuelve a casa”

La ciudad peruana de Chiclayo vive con emoción y expectativa la preparación para recibir al papa León XIV, quien desarrolló allí una parte importante de su ministerio antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

El padre Jorge Luis Villegas Flores, vicario general de la diócesis de Chiclayo, en diálogo con Cadena 3 describió el sentimiento de la comunidad como una mezcla de alegría, orgullo y reencuentro con alguien a quien consideran parte de su historia.

“Es una emoción enorme, no hay palabras para describirla. Para nosotros es un reencuentro: él vuelve a casa”, expresó el sacerdote.

Según explicó, tanto las autoridades civiles como las fuerzas de seguridad y la Iglesia trabajan en la organización de las actividades previstas para la visita. La expectativa también está puesta en la llegada de miles de peregrinos, con una convocatoria multitudinaria para la celebración religiosa prevista en la zona de Pimentel.

Villegas definió a Chiclayo como la “ciudad de la amistad”, en referencia al carácter hospitalario de sus habitantes y a la identidad cultural de la región.

Ubicada en el norte de Perú, la ciudad conserva un importante legado de culturas preincaicas, visible en sus sitios arqueológicos y museos. A esa riqueza histórica se suma una fuerte tradición cristiana, expresada en las devociones populares y en la participación de la comunidad en la vida de la Iglesia.

El vicario reconoció que Chiclayo puede ser una ciudad caótica, pero destacó la cordialidad de su gente y su capacidad para recibir a quienes llegan desde otros lugares.

Ese espíritu de acogida, señaló, forma parte de la identidad de una comunidad que ahora se prepara para recibir al Papa, una figura a la que muchos conocieron primero como obispo y pastor cercano.

Antes de convertirse en León XIV, Robert Prevost fue obispo de Chiclayo, diócesis a la que estuvo vinculado desde 2014. El padre Villegas contó que lo conoció en 2015 y que, tras regresar a la diócesis en 2017, trabajó con él en distintas responsabilidades pastorales.

Al describirlo, destacó especialmente su prudencia, su capacidad de escucha y su cercanía con las personas, sin distinciones sociales.

“Es una persona muy cercana a todos, sobre todo a los más frágiles, a los pobres y a las personas más desfavorecidas”, afirmó.

Entre los episodios que marcaron su paso por la diócesis, el sacerdote recordó las iniciativas para asistir a migrantes venezolanos, mediante la colaboración de parroquias que ofrecieron alimentos y alojamiento.

También mencionó la ayuda organizada durante las emergencias climáticas que afectaron a la región, como el fenómeno de El Niño de 2017 y las inundaciones asociadas al ciclón Yaku en 2023.

Uno de los recuerdos más significativos, según Villegas, fue la participación de Prevost en la búsqueda de ayuda para instalar dos plantas de oxígeno durante la pandemia de coronavirus.

El sacerdote sostuvo que esos recursos resultaron fundamentales para atender a pacientes en una etapa especialmente difícil para la población de Chiclayo.

Para el vicario, esas acciones permiten comprender por qué la figura del actual Pontífice conserva un vínculo afectivo tan profundo con la comunidad. Más allá de su función institucional, muchos lo recuerdan por su presencia en momentos de necesidad y por su impulso a las iniciativas solidarias.

Consultado sobre la posibilidad de que León XIV anuncie detalles del viaje durante una de sus intervenciones públicas, Villegas aclaró que no podía asegurar cuándo se realizaría un anuncio específico, aunque afirmó que la visita ya había sido comunicada oficialmente por la Santa Sede, según la información con la que contaba la diócesis.

También señaló que la organización avanzaba de acuerdo con los planes establecidos y que la comunidad confiaba en que no surgieran inconvenientes que obligaran a modificarlos.

El sacerdote mencionó, además, la importancia de que el Papa pueda realizar el viaje con el acompañamiento y los cuidados médicos necesarios.

Mientras continúan los preparativos, Chiclayo se dispone a vivir un acontecimiento histórico. Para sus habitantes, la llegada de León XIV no representa solamente la visita de la máxima autoridad de la Iglesia católica, sino también el regreso simbólico de un pastor que compartió años de trabajo, servicio y cercanía con su comunidad.

Informe de Agustín González