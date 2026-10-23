Alerta por El Niño: lluvias intensas en el Litoral y fenómenos extremos en la Patagonia

El pronosticador Marcelo Madelón no deja lugar a dudas: el fenómeno de El Niño ya está dejando su huella en buena parte del país y el escenario más delicado todavía no llegó. En una entrevista radial, el especialista describió un panorama de humedad persistente, descensos térmicos y, sobre todo, lluvias intensas que se concentran en las nacientes de los grandes ríos del Litoral.

“El impacto del Niño es muy profundo en ese sector”, afirmó Madelón al referirse a los estados brasileños de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Allí, explicó, “van a seguir lloviendo” y se esperan entre 120 y 150 milímetros en los próximos días. “Es decir, sobre llovido mojado realmente, porque toda la cantidad de agua que cae en ese sector después termina en los principales ríos que desde luego ya están desbordados”.

El Litoral, en el centro de la preocupación

Los efectos ya se sienten con fuerza. La Prefectura debió trasladar alumnos en la ciudad de Corrientes y en Paso de la Patria la crecida se llevó puesto un terraplén. Madelón subrayó que no solo suben los ríos principales: “el desborde de los arroyos internos son los que terminan complicando más a la población”.

Las alertas meteorológicas se mantienen tanto en el noroeste argentino como en el sur de Brasil, y el especialista anticipó que las precipitaciones continuarán “más allá de que pensamos que el efecto Niño va a seguir causando muchas, muchas lluvias en ese sector”.

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Fenómeno de escala nacional

Lo que ocurre no se limita al Litoral. Madelón destacó que el fenómeno abarca “a toda la superficie del país”. En la Patagonia y en Neuquén, el río Neuquén alcanzó marcas de peligro y se registraron desbordes de arroyos. Además, hay alerta naranja para Mendoza, Neuquén y Río Negro por tormentas muy, pero muy inusuales en zonas desérticas donde normalmente llueve muy poco.

“Ha estado nuevamente en la cordillera nevando, ya estamos casi llegando a noviembre y esto es totalmente fuera de lugar”, señaló. En el centro de Chile también se registran inundaciones y se esperan lluvias cercanas a los 100 milímetros en áreas donde, en un mes normal, 20 milímetros ya es mucho.

Prestar atención

Marcelo Madelón dejó en claro que el episodio de El Niño no es un evento puntual, sino un proceso que se extenderá durante los próximos meses. Mientras las nacientes de los ríos Paraná y Uruguay reciben volúmenes de agua extraordinarios, el resto del país también siente las anomalías: nevadas tardías, tormentas en zonas áridas y un ambiente más frío y húmedo de lo habitual.

La recomendación implícita es la misma que se repite en cada crecida: seguir de cerca los reportes oficiales, especialmente en el Litoral, donde la combinación de ríos altos y arroyos desbordados sigue generando evacuados y cortes de caminos. El cielo, por ahora, no promete alivio inmediato.