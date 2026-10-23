Sigue el ambiente "otoñal" en Córdoba: nublado, humedad y más frío

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El pronóstico para Córdoba y la región centro mantiene el tono otoñal. Este viernes se espera cielo nublado, viento sur y una máxima cercana a los 22 grados, con precipitaciones débiles y dispersas.

“No esperamos grandes tormentas, ni mucho menos. Pero bueno, seguimos con esta humedad que parece ser que no se quiere ir”, explicó el pronosticador Marcelo Madelón a Radioinforme 3.

Para el sábado las lluvias podrían regresar y la temperatura máxima descenderá a 19 grados, “bastante lejos de los 26 grados y medio que tendría que estar haciendo como normal en esta época del año”.

El domingo el sol podría asomar de manera intermitente, con una máxima de 21 grados. El lunes se prevé un escenario similar, ya con viento norte y también 21 grados.