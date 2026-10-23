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Sigue el ambiente "otoñal" en Córdoba: nublado, humedad y más frío

Hoy máxima de 22° con posibles lluvias débiles; el sábado baja a 19° y regresan las precipitaciones.

23/10/2026 | 07:15Redacción Cadena 3

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Ambiente "otoñal" en Córdoba.

FOTO: Ambiente "otoñal" en Córdoba.

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El pronóstico para Córdoba y la región centro mantiene el tono otoñal. Este viernes se espera cielo nublado, viento sur y una máxima cercana a los 22 grados, con precipitaciones débiles y dispersas.

“No esperamos grandes tormentas, ni mucho menos. Pero bueno, seguimos con esta humedad que parece ser que no se quiere ir”, explicó el pronosticador Marcelo Madelón a Radioinforme 3.

Para el sábado las lluvias podrían regresar y la temperatura máxima descenderá a 19 grados, “bastante lejos de los 26 grados y medio que tendría que estar haciendo como normal en esta época del año”.

El domingo el sol podría asomar de manera intermitente, con una máxima de 21 grados. El lunes se prevé un escenario similar, ya con viento norte y también 21 grados.

Lectura rápida

1. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Córdoba este viernes?

Se espera cielo nublado, viento sur y una máxima cercana a los 22 grados, con precipitaciones débiles y dispersas.

2. ¿Quién explicó el pronóstico del tiempo?

El pronosticador Marcelo Madelón fue quien explicó la situación meteorológica.

3. ¿Qué se espera para el sábado?

Las lluvias podrían regresar y la temperatura máxima descenderá a 19 grados.

4. ¿Cómo será el clima el domingo?

Se prevé que el sol asome de manera intermitente, con una máxima de 21 grados.

5. ¿Qué se espera para el lunes?

Se anticipa un escenario similar al domingo, con viento norte y una máxima de 21 grados.

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