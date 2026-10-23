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Impactante video: una mujer murió en el Mercado Central tras ser atropellada por un camión

La joven, identificada como Sandra, tenía 26 años. Se había apostado frente a su vehículo cuando el acoplado comenzó a desplazarse.

23/10/2026 | 09:13Redacción Cadena 3

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Tragedia en el Mercado Central: joven pierde la vida tras ser atropellada por un camión

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) – Una joven murió atropellada por el acoplado de un camión este jueves por la noche en el Mercado Central, y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

El siniestro fatal ocurrió en el cruce de las calles De la Hoja y La Poda, en inmediaciones del Mercado Central, en La Matanza, cuando la víctima se apostó delante de su camioneta Renault Kangoo, momento en el que el acoplado comenzó a desplazarse.

Conforme a la información aportada por el medio Oeste Noticias, el acoplado aplastó a la mujer, quien falleció de manera inmediata en el lugar.

Personal de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central acudió al lugar y constató la muerte de la joven, identificada como Sandra, de 26 años.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y se investiga el motivo por el que el acoplado se desplazó varios metros.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y fue observado por varios testigos.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Mercado Central?
Una joven fue atropellada por el acoplado de un camión y falleció en el lugar.

¿Quién es la víctima?
La joven fallecida fue identificada como Sandra, de 26 años.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El siniestro ocurrió en el cruce de las calles De la Hoja y La Poda, en La Matanza.

¿Qué están investigando las autoridades?
Se investiga el motivo por el cual el acoplado se desplazó varios metros antes de atropellar a la joven.

¿Cómo se catalogó el hecho?
El incidente fue caratulado como homicidio culposo por las autoridades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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