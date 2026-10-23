Impactante video: una mujer murió en el Mercado Central tras ser atropellada por un camión

FOTO: Tragedia en el Mercado Central: joven pierde la vida tras ser atropellada por un camión

Buenos Aires, 23 octubre (NA) – Una joven murió atropellada por el acoplado de un camión este jueves por la noche en el Mercado Central, y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

El siniestro fatal ocurrió en el cruce de las calles De la Hoja y La Poda, en inmediaciones del Mercado Central, en La Matanza, cuando la víctima se apostó delante de su camioneta Renault Kangoo, momento en el que el acoplado comenzó a desplazarse.

Conforme a la información aportada por el medio Oeste Noticias, el acoplado aplastó a la mujer, quien falleció de manera inmediata en el lugar.

Personal de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central acudió al lugar y constató la muerte de la joven, identificada como Sandra, de 26 años.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y se investiga el motivo por el que el acoplado se desplazó varios metros.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y fue observado por varios testigos.

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[SOCIEDAD] Tragedia en el Mercado Central: un acoplado se desenganchó de un camión, aplastó a una chica de 26 años y la mató. https://t.co/UqY37xn6On — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 23, 2026

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