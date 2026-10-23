Newell's aprobó los balances y suspendió provisoriamente a Ignacio Astore

Newell’s aprobó los balances de los ejercicios 2024-2025 y 2025-2026 durante una asamblea realizada este jueves en el estadio cubierto Claudio Newell. En la reunión, de la que participaron más de 350 socios, también se resolvió la suspensión provisoria del expresidente Ignacio Astore, de la exsecretaria Sharon Romero y del extesorero Hernán Cardozo, junto con la apertura de sumarios administrativos.

El balance 2024-2025 corresponde íntegramente a la gestión de Astore, mientras que el período 2025-2026 comprende los últimos seis meses de esa administración y los primeros seis de la actual conducción, encabezada por Ignacio Boero. La aprobación de los ejercicios contables se produjo en medio de cuestionamientos por la situación financiera de la institución.

La auditoría había detectado irregularidades y arrojado una cifra de 34 millones de dólares, mientras que las correcciones posteriores elevaron el monto a unos 40 millones. El periodista señaló además que la deuda del club supera los 40 millones de dólares.

La asamblea también abordó la situación de los exdirectivos, cuya suspensión provisoria quedó acompañada por la apertura de procedimientos administrativos para analizar sus actuaciones. Las medidas se enmarcan en la revisión impulsada por la actual conducción sobre la administración anterior y las cuentas de Newell’s.