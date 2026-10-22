Estudiantes, heroico: eliminó a Flamengo en los penales y jugará la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata escribió una página memorable en la Copa Libertadores. En una noche de tensión, resistencia y heroísmo en el estadio Maracaná, eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final del máximo torneo continental, donde enfrentará al Palmeiras.

El equipo dirigido por el Cacique Medina empató 0-0 durante los 90 minutos y debió afrontar buena parte del segundo tiempo con diez jugadores, luego de la expulsión de Baltasar Rodríguez. Sin embargo, resistió los ataques del conjunto brasileño y llevó la definición a los doce pasos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Allí apareció la figura de Fernando Muslera. El arquero uruguayo atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y el tercer penal decisivo de Flamengo, y se convirtió en el gran protagonista de una clasificación que el Pincha celebró como una hazaña.

Estudiantes ganó la tanda por 3-2 y ahora irá por la gloria continental frente al Palmeiras, que esperaba rival para la final.

/Inicio Código Embebido/

¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná... ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MLZDnTyIMV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

/Fin Código Embebido/

Un primer tiempo parejo, con ocasiones para los dos

Estudiantes salió a jugar con personalidad en el Maracaná y dejó en claro que no había viajado a Brasil solamente para resistir. Desde los primeros minutos buscó lastimar a Flamengo y generó situaciones que estuvieron cerca de abrir el marcador.

Santiago Núñez tuvo el primer intento con un remate desde afuera del área, mientras que Marcos Rojo exigió a Agustín Rossi con un disparo dentro del área chica. Poco después, Baltasar Rodríguez sacó un derechazo que el arquero brasileño desvió y que terminó estrellándose contra el palo izquierdo.

El Pincha también encontró peligro a través de la pelota parada, aunque el cabezazo de Leandro González Pirez se fue desviado.

Flamengo respondió con Lucas Paquetá y Pedro. El local tuvo una oportunidad clara cuando Emerson Royal apareció en el área, pero Santiago Núñez realizó un cierre providencial para evitar el gol. Más tarde, Pedro quedó en posición de remate, aunque definió desviado.

/Inicio Código Embebido/

¡¡INCREÍBLE LA DOBLE CHANCE QUE SE PERDIÓ MARCOS ROJO!! ¡¡NO SE PUEDE CREER COMO NO LLEGÓ EL 1-0 DEL PINCHA ANTE FLAMENGO!! ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qdPyMWQtIy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

/Fin Código Embebido/

El primer tiempo terminó sin goles, con ocasiones para ambos equipos y la sensación de que la serie seguía completamente abierta.

La nota negativa para Estudiantes fue la salida de Joaquín Correa a los 37 minutos. El delantero dejó la cancha por una molestia física y fue reemplazado por Tomás Palacios.

/Inicio Código Embebido/

¡¡OTRA VEZ ROSSI!! ¡¡EL ARQUERO VOLÓ Y CON UN GRAN MANOTAZO, ADEMÁS DE LA AYUDA DEL PALO, LE NEGÓ EL GOL A BALTASAR RODRÍGUEZ!! Muy cerca Estudiantes del 1-0 ante Flamengo, en el mítico Maracaná... ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qbQPfRQveH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

/Fin Código Embebido/

La expulsión que puso a prueba al Pincha

El panorama se complicó para Estudiantes al comienzo del segundo tiempo. A los 49 minutos, Baltasar Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que el equipo argentino quedó con diez futbolistas cuando todavía restaba más de media hora de juego.

/Inicio Código Embebido/

¡¡ANTES DE LOS 5 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO, BALTASAR RODRÍGUEZ EXPULSADO POR DOBLE AMONESTACIÓN!! Malas noticias para Estudiantes, que sigue empatando 0-0 ante Flamengo en el Maracaná... ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/vVsKfcmFM2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

/Fin Código Embebido/

Flamengo intentó aprovechar la superioridad numérica y adelantó sus líneas en busca del gol que le permitiera resolver la clasificación sin llegar a los penales.

Muslera comenzó a tener un papel determinante. Primero respondió ante un tiro libre de Paquetá y, más tarde, se lució con una intervención ante un cabezazo de Gonzalo Plata, quien acababa de ingresar.

El arquero uruguayo sufrió un corte en el labio durante una de sus intervenciones, pero continuó en el campo y sostuvo a su equipo en los momentos de mayor presión.

Estudiantes, mientras tanto, se replegó, cerró los espacios y apostó a resistir. Medina movió el banco para renovar energías e intentar sostener el resultado, con los ingresos de Edwuin Cetré, Tomás Palacios y Adolfo Gaich, entre otros cambios.

En los minutos finales, Flamengo volvió a acercarse con un cabezazo de Paquetá que pasó cerca del arco. El conjunto brasileño no logró quebrar la resistencia visitante y el encuentro terminó 0-0, por lo que el finalista se definió desde el punto penal.

/Inicio Código Embebido/

¡¡RESISTE EL PINCHA CON UNO MENOS!! ¡¡AGÓNICO ATAJADÓN DE NANDO MUSLERA, A LOS 36' ST, PARA EVITAR EL GOL DE GONZALO PLATA Y EL 1-0 DEL FLAMENGO!! ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/iq4RQViFOo — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

/Fin Código Embebido/

Muslera, el héroe de una definición inolvidable

La tanda comenzó con el gol de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo. José Sosa respondió para Estudiantes y dejó la serie igualada.

Entonces llegó el primer gran momento de Muslera: el arquero adivinó la intención de Jorginho y contuvo su remate. La ventaja emocional pasó al lado argentino.

/Inicio Código Embebido/

¡¡NANDO LE TAPÓ EL PENAL A JORGINHO Y ESTUDIANTES TOMA VENTAJA EN LA TANDA!! ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/GH7dxTwbx7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

/Fin Código Embebido/

Edwuin Cetré tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia, pero resbaló al ejecutar y terminó enviando la pelota por encima del travesaño. Flamengo encontró aire con el gol de Leo Pereira y la definición volvió a quedar abierta.

Sin embargo, el arquero de Estudiantes volvió a aparecer. Muslera se arrojó hacia su derecha y le tapó el remate a Lucas Paquetá, otra intervención clave para sostener la ilusión del Pincha.

Mancuso convirtió para el equipo argentino con un remate seco y rasante. Después, Tiago Palacios ejecutó con potencia y estableció el 3-2 para Estudiantes.

La clasificación quedó en manos del arquero uruguayo. Muslera volvió a contener el remate decisivo de Flamengo y desató el festejo de los jugadores argentinos en el Maracaná.

Tres penales atajados y una actuación consagratoria: el guardameta fue la figura de una noche en la que Estudiantes resistió con diez jugadores y terminó celebrando una clasificación que parecía exigir una dosis extraordinaria de carácter.

Palmeiras, el último obstáculo hacia la gloria

Con la victoria por 3-2 en los penales después del 0-0 en el tiempo reglamentario, Estudiantes se convirtió en finalista de la Copa Libertadores y enfrentará al Palmeiras en busca del título.

El Pincha llegará a la definición continental después de superar una prueba de máxima exigencia en territorio brasileño. No pudo convertir durante los 90 minutos, sufrió la expulsión de Rodríguez y debió soportar la presión de Flamengo durante buena parte del complemento.

Pero encontró en Muslera una figura decisiva y en su resistencia colectiva la llave para sobrevivir en el Maracaná.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/