Un fuerte sismo de magnitud 7 en el Tíbet deja al menos 16 muertos y numerosos heridos

FOTO: Sismo de magnitud 7 en la región china del Tíbet mata a por lo menos 16 personas

BEIJING (AP) — Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino la noche del jueves, matando al menos a 16 personas, hiriendo a 54 y derrumbando cientos de viviendas en la ciudad norteña de Nagqu, informaron medios oficiales.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban tras el derrumbe de al menos 339 viviendas y 20 cobertizos para ganado, dijo la oficina de medios de Nagqu, citando a funcionarios del gobierno municipal.

Más de 1.600 personas del condado local fueron desplegadas para las tareas de rescate. Suministros que incluían 1.000 unidades de vivienda prefabricadas, alrededor de 3.000 tiendas de campaña y camas plegables, así como linternas y ropa de invierno llegaron a la región.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local, con epicentro a 191 kilómetros (119 millas) al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros (11 millas).

La agencia estadounidense registró al menos siete réplicas con magnitud entre 4,3 y 5,2, todas ellas con una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), según su sitio web. La agencia oficial china de noticias Xinhua dijo el viernes que las comunicaciones en parte de la región se habían visto afectadas. Las autoridades ferroviarias locales han tomado medidas de emergencia para detener los trenes que pasan por la región.

El terremoto también provocó desprendimientos de rocas que han obligado a las autoridades locales a cerrar un tramo de la Carretera Nacional 317, permitiendo el paso solo a vehículos de emergencia, rescate y apoyo oficial mientras los equipos trabajaban para despejar los escombros, según Xinhua.

Se esperan nevadas intermitentes en la región afectada por el terremoto durante los próximos tres días, señaló Xinhua. Fue el mayor terremoto en la región en los últimos cinco años, reportó la televisora nacional china CCTV.

El presidente chino Xi Jinping pidió esfuerzos totales en las operaciones de rescate y ayuda médica. Nagqu está a más de 300 kilómetros (186 millas) al norte de la capital del Tíbet, Lhasa.