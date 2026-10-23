Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 23° y una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera un ambiente cálido y algo bochornoso. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.54 m/s, y la humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 20° con lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 21° con lluvias moderadas. El lunes 26 de octubre, se espera un clima más templado, con mínimas de 12° y máximas de 25°, aunque el cielo estará mayormente nublado. Para el martes 27 de octubre, se prevé un leve aumento de temperatura, con mínimas de 16° y máximas de 28°, aunque también se anticipan lluvias moderadas.