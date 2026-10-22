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Estudiantes se prepara para enfrentar a Flamengo con una formación renovada en el Maracaná

El director técnico Alexander "Cacique" Medina decide modificar su estrategia con tres cambios en el equipo titular para enfrentar a Flamengo en la Copa Libertadores.

22/10/2026 | 20:23Redacción Cadena 3

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Marcos Rojo volverá a ser titular en su reciente regreso a Estudiantes.

FOTO: Marcos Rojo volverá a ser titular en su reciente regreso a Estudiantes.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) – Estudiantes de La Plata realizará tres modificaciones en su alineación en comparación con el partido de ida, en el que buscará sellar su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto platense contará con los defensores Marcos Rojo y Leandro González Pirez, además del delantero Joaquín Correa, quienes reemplazarán a Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti y Tiago Palacios.

El "Pincha" se enfrentará a Flamengo en el emblemático estadio Maracaná desde las 21:30, buscando avanzar a su sexta final de Libertadores, la primera desde 2009, cuando conquistó su sexto título internacional.

Estudiantes tiene una oportunidad importante en su visita al Maracaná, en un enfrentamiento que, a pesar de la historia, se presenta abierto. En los últimos 12 meses, el equipo platense ha chocado en cinco ocasiones con el "Mengao", un cruce que se ha vuelto recurrente gracias a las destacadas actuaciones de ambos clubes en torneos sudamericanos.

De los cinco encuentros disputados recientemente, Estudiantes solo logró una victoria: el partido de vuelta de los cuartos de final, donde se impuso 1-0 como local. A lo largo de su historia, han jugado 13 partidos en total, con dos triunfos para el equipo argentino.

El director técnico Alexander "Cacique" Medina ha optado por una línea de cinco defensores, con el fin de fortalecer la defensa y permitir un juego más dinámico por los costados, facilitando así el suministro de balones al centrodelantero Guido Carrillo.

El arquero será el experimentado Fernando Muslera, quien liderará una línea defensiva compuesta por Eros Mancuso, Santiago Núñez, el regreso de Marcos Rojo en competiciones internacionales, Leandro González Pirez y Joaquín Tobio Burgos, este último desempeñándose en la banda izquierda a pesar de ser mediocampista.

En el mediocampo estarán Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro, quienes son habituales titulares, mientras que la referencia en ataque será Guido Carrillo, acompañado por Joaquín Correa. El entrenador Medina confirmó la alineación en el último momento, generando expectativa en la afición.

La formación de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Joaquín Tobio Burgos; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Guido Carrillo, Joaquín Correa. DT: Alexander Medina.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta a Flamengo?
Estudiantes de La Plata se medirá con Flamengo en el Maracaná.

¿Quién es el entrenador de Estudiantes?
El equipo es dirigido por Alexander "Cacique" Medina.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se llevará a cabo el 22 de octubre a las 21:30.

¿Cuáles son los cambios en la alineación?
Marcos Rojo, Leandro González Pirez y Joaquín Correa ingresan al equipo titular.

¿Qué busca Estudiantes con este partido?
El equipo busca clasificar a su sexta final de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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