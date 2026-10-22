FOTO: Un hombre murió tras chocar contra un poste frente al Parque Las Heras.

Un hombre murió este jueves por la tarde luego de que el automóvil que conducía chocara contra un poste frente al Parque Las Heras-Elisa, en la ciudad de Córdoba.

El siniestro vial ocurrió poco antes de las 18 en bulevar Las Heras al 300, en barrio Cofico, según confirmaron fuentes policiales.

La víctima manejaba un Chevrolet Onix que, por motivos que todavía se investigan, impactó contra una columna ubicada en el sector.

Investigan si sufrió una descompensación

Tras el choque, el conductor quedó inconsciente. Personal de seguridad que se encontraba en las inmediaciones solicitó asistencia médica y acudió al lugar el servicio de emergencias 107.

Los profesionales de salud constataron la muerte del hombre en el lugar, sin que hasta el momento se difundieran detalles sobre su identidad ni su edad.

Entre las hipótesis que se analizan, las autoridades buscan determinar si el conductor sufrió una descompensación antes del impacto. Por ahora, no se estableció oficialmente qué provocó el siniestro.