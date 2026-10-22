FOTO: La Alcaidía 1 de Lavalle cerrará temporalmente tras motín y se trasladarán a los detenidos

Buenos Aires, 22 de octubre (NA) – Horacio Giménez, el ministro de Seguridad de la Ciudad, comunicó que la Alcaidía 1 de Lavalle permanecerá cerrada por un tiempo y que todos los detenidos serán reubicados en otras instalaciones tras el motín ocurrido este mediodía.

Giménez detalló que la Ciudad recuperó el control de la alcaidía después de que un grupo de reclusos mantuviera como rehenes a miembros del personal policial durante el incidente.

El ministro señaló que los detenidos involucrados en el motín enfrentarán acusaciones adicionales por "robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas", lo que conllevará un agravamiento de las penas que ya están cumpliendo.

"El celular que usaron es el que le robaron al oficial mayor que estaba retenido. Le vaciaron todas las cuentas, por eso también la acusación de robo", explicó el funcionario.

El motín se originó por "una situación entre reclusos" y un problema de conducta de uno de ellos, lo que derivó en que varios internos tomaran represalias contra el personal policial.

Giménez aseguró que no hubo heridos y que tanto los policías como los reclusos fueron revisados por el SAME. Además, médicos legistas están participando en las investigaciones correspondientes.

El ministro también aclaró que los reclusos no contaban con armas blancas y que la negociación se llevó a cabo para salvaguardar la integridad de los agentes de seguridad. "Todos actuaron perfectamente. Se cerró todo para evitar evasiones", añadió.

El conflicto comenzó con una pelea entre los internos. Según el ministro, la Policía intervino para separar a uno de ellos, lo que provocó que los demás increparan al personal. Durante el enfrentamiento, un subcomisario, un inspector y un oficial mayor fueron tomados como rehenes.

Dos de los policías fueron liberados rápidamente, mientras que el oficial mayor permaneció retenido hasta que el personal de la Fiscalía intervino en la tarde.

En el operativo participaron diversos efectivos de Alcaidías, DUTIA, DOEM, Cibercrimen, Asuntos Internos, Científica, Cuerpo de Negociadores, Comunal, Cuerpo de Psicólogos, Explosivos, Bomberos y SAME.

Además, estuvieron presentes el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, junto con la Unidad de Flagrancia Este, bajo la dirección de Federico Tropea.