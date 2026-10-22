Boca se ilusiona con el regreso de Aranda y Bareiro antes de la final de la Sudamericana

Boca recibió una noticia alentadora con la recuperación de dos de sus jugadores lesionados, el enganche Tomás Aranda y el delantero Adam Bareiro, quienes han vuelto a entrenar en el campo de juego. Ambos se encuentran en un proceso de recuperación tras haber sufrido lesiones significativas.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Aranda y Bareiro se estaban recuperando de una fractura en el peroné y una hernia de disco, respectivamente. Se espera que puedan sumar minutos en la semifinal de la Copa Argentina, donde Boca se enfrentará a Banfield, antes de la crucial final de la Copa Sudamericana 2026.

Este compromiso por la copa nacional está programado para el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, justo una semana antes de la definición del torneo sudamericano, que se llevará a cabo el 21 de noviembre.

Después de una clasificación emocionante en el estadio Maracaná ante Vasco Da Gama, las buenas noticias continúan para los hinchas del "Xeneize". Aranda y Bareiro, que fueron piezas clave en el primer semestre del año, lograron retomar los entrenamientos en el campo.

Inicialmente, se pensaba que ambos jugadores estarían fuera de acción hasta la próxima temporada, pero la reciente clasificación a la final ha acelerado sus tiempos de recuperación. Ambos completaron una práctica sin contratiempos, acercándose cada vez más a su regreso al equipo.

Aranda, de 19 años, sufrió su lesión durante un entrenamiento a finales de agosto, cuando al girar para realizar un movimiento, cayó al suelo con evidentes signos de dolor. Fue trasladado rápidamente a una clínica, donde se le diagnosticó una sindesmosis, lo que llevó a su intervención quirúrgica.

Por su parte, Bareiro ha enfrentado una serie de lesiones desde mayo, cuando sufrió un desgarro en el recto anterior y una rotura del tendón del aductor. A pesar de su recuperación, una hernia de disco lo obligó a someterse a una segunda operación en septiembre.

Ahora que ambos han vuelto a entrenar, el cuerpo médico de Boca se enfocará en fortalecer a los futbolistas, mientras se preparan para el partido del 14 de noviembre contra Banfield, con el objetivo de alcanzar la final del 21 de noviembre ante Atlético de Mineiro en Barranquilla, Colombia.