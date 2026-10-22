Caída del consumo: las ventas en supermercados y mayoristas cayeron más del 3% interanual en agosto

El consumo en supermercados y autoservicios mayoristas volvió a mostrar una caída en agosto. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas a precios constantes disminuyeron 3,7% en los supermercados y 3,6% en los mayoristas respecto del mismo mes de 2025.

La tendencia también se observa en el acumulado de los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto de 2026, las ventas en supermercados retrocedieron 2,8% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas la baja alcanzó el 2,9%.

Los datos reflejan una contracción del consumo en estos canales comerciales, pese a que los montos facturados a precios corrientes registraron aumentos nominales superiores al 23% en ambos segmentos.

Supermercados: las ventas también bajaron frente a julio

En agosto, las ventas en supermercados registraron una caída del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Frente a julio, la disminución fue del 0,8%.

En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.616.930,1 millones, un incremento del 24,2% interanual. Esta variación refleja el aumento de los montos facturados, pero no implica un crecimiento equivalente en las cantidades vendidas, ya que el indicador a precios constantes descuenta el efecto de los cambios de precios.

Entre los rubros con mayores aumentos interanuales en las ventas a precios corrientes se destacaron:

-Carnes: 38,5%.

-Verdulería y frutería: 32,6%.

-Artículos de limpieza y perfumería: 25,6%.

-Alimentos preparados y rotisería: 25,1%.

Pese a esos incrementos nominales, el balance general del sector continuó en terreno negativo, tanto en la comparación interanual como en el acumulado de enero a agosto.

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Mayoristas: una caída del 3,6% interanual

Los autoservicios mayoristas también registraron una disminución de las ventas en agosto. Según el Indec, el indicador a precios constantes cayó 3,6% respecto de agosto de 2025, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una baja del 2,9%.

Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $395.434,5 millones, con una suba nominal del 23,7% interanual.

En este segmento, los rubros que más aumentaron en términos nominales fueron:

-Verdulería y frutería: 35,5%.

-Lácteos: 30,2%.

-Almacén: 29,8%.

-Carnes: 29,1%.

Al igual que en los supermercados, el incremento de la facturación a precios corrientes convivió con una reducción de las ventas medidas a precios constantes.

Los centros de compras mostraron una mejora

El comportamiento fue diferente en los centros de compras. En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes registró un aumento del 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025.

Sin embargo, el resultado acumulado entre enero y agosto todavía se mantuvo por debajo del año anterior, con una disminución del 1,2%.

En términos nominales, las ventas de los centros comerciales sumaron $698.563 millones, lo que representó un incremento interanual del 24,3%.

De esta manera, los datos del Indec mostraron resultados dispares según el canal comercial: mientras los supermercados y los autoservicios mayoristas registraron caídas interanuales y acumuladas, los centros de compras lograron un crecimiento en agosto, aunque sin revertir el retroceso registrado en lo que va de 2026.