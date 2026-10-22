Caída del consumo: las ventas en supermercados y mayoristas cayeron más del 3% interanual en agosto
Según el Indec, las ventas en supermercados bajaron 3,7% frente a agosto de 2025 y 0,8% respecto de julio. En los autoservicios mayoristas, la caída interanual fue del 3,6%. Los centros de compras, en cambio, crecieron 3,7%.
22/10/2026 | 19:01Redacción Cadena 3
FOTO: Compra mayorista en supermercados.
El consumo en supermercados y autoservicios mayoristas volvió a mostrar una caída en agosto. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas a precios constantes disminuyeron 3,7% en los supermercados y 3,6% en los mayoristas respecto del mismo mes de 2025.
La tendencia también se observa en el acumulado de los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto de 2026, las ventas en supermercados retrocedieron 2,8% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas la baja alcanzó el 2,9%.
Los datos reflejan una contracción del consumo en estos canales comerciales, pese a que los montos facturados a precios corrientes registraron aumentos nominales superiores al 23% en ambos segmentos.
Supermercados: las ventas también bajaron frente a julio
En agosto, las ventas en supermercados registraron una caída del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Frente a julio, la disminución fue del 0,8%.
En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.616.930,1 millones, un incremento del 24,2% interanual. Esta variación refleja el aumento de los montos facturados, pero no implica un crecimiento equivalente en las cantidades vendidas, ya que el indicador a precios constantes descuenta el efecto de los cambios de precios.
Entre los rubros con mayores aumentos interanuales en las ventas a precios corrientes se destacaron:
-Carnes: 38,5%.
-Verdulería y frutería: 32,6%.
-Artículos de limpieza y perfumería: 25,6%.
-Alimentos preparados y rotisería: 25,1%.
Pese a esos incrementos nominales, el balance general del sector continuó en terreno negativo, tanto en la comparación interanual como en el acumulado de enero a agosto.
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Mayoristas: una caída del 3,6% interanual
Los autoservicios mayoristas también registraron una disminución de las ventas en agosto. Según el Indec, el indicador a precios constantes cayó 3,6% respecto de agosto de 2025, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una baja del 2,9%.
Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $395.434,5 millones, con una suba nominal del 23,7% interanual.
En este segmento, los rubros que más aumentaron en términos nominales fueron:
-Verdulería y frutería: 35,5%.
-Lácteos: 30,2%.
-Almacén: 29,8%.
-Carnes: 29,1%.
Al igual que en los supermercados, el incremento de la facturación a precios corrientes convivió con una reducción de las ventas medidas a precios constantes.
Los centros de compras mostraron una mejora
El comportamiento fue diferente en los centros de compras. En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes registró un aumento del 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025.
Sin embargo, el resultado acumulado entre enero y agosto todavía se mantuvo por debajo del año anterior, con una disminución del 1,2%.
En términos nominales, las ventas de los centros comerciales sumaron $698.563 millones, lo que representó un incremento interanual del 24,3%.
De esta manera, los datos del Indec mostraron resultados dispares según el canal comercial: mientras los supermercados y los autoservicios mayoristas registraron caídas interanuales y acumuladas, los centros de compras lograron un crecimiento en agosto, aunque sin revertir el retroceso registrado en lo que va de 2026.
Lectura rápida
¿Qué mostró el informe de agosto sobre el consumo en supermercados y mayoristas? Las ventas en supermercados cayeron 3,7% y en mayoristas 3,6% respecto a agosto de 2025.
¿Quién difundió los datos sobre el consumo? Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
¿Cuándo se observó la caída en las ventas? La caída en las ventas se observó en agosto de 2026.
¿Dónde se registraron las mayores caídas en ventas? Se registraron caídas en supermercados y autoservicios mayoristas.
¿Por qué es relevante el informe del Indec? El informe del Indec es relevante porque muestra una contracción del consumo a pesar de aumentos nominales en los montos facturados.