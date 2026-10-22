La AFA oficializó el regreso de la Promoción para el ascenso en 2027

En una reciente reunión del Comité Ejecutivo, la AFA anunció el regreso oficial de los encuentros de promoción a partir de la temporada 2027, marcando así el fin de quince años de ausencia.

Esta modificación se aplicará desde la Primera Nacional hacia las divisiones inferiores, sin afectar a la Liga Profesional, que mantendrá su sistema de descensos directos sin repechajes para la segunda categoría.

En la Primera Nacional, los dos últimos equipos de cada zona descenderán automáticamente. Además, el antepenúltimo equipo de los afiliados directos jugará una serie de promoción contra un oponente de la Primera B, mientras que el representante de los indirectamente afiliados se enfrentará a un contrincante del Torneo Federal A.

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#Institucional El Presidente Claudio Tapia encabezó esta mañana una nueva sesión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza. https://t.co/ztGzLg7Kwn — AFA (@afa) October 22, 2026

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En cuanto a la Primera B y la Primera C —tercera y cuarta categoría— se establecerá un sistema de promoción tanto para ascensos como descensos, además de los lugares directos ya determinados en cada división.

El formato de playoffs interdivisionales será similar al que se utilizó entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012: las series se llevarán a cabo en partidos de ida y vuelta. El primer encuentro se realizará en la cancha del equipo que aspire al ascenso, mientras que la revancha tendrá lugar en el estadio del club que busque mantener su categoría.

El equipo con mayor jerarquía contará con ventaja deportiva: no solo definirá de local, sino que un empate en el marcador global le permitirá conservar la categoría.

Este regreso de la promoción evoca recuerdos de cruces memorables en el fútbol argentino. En la temporada 2007/2008, Racing superó a Belgrano, mientras que River sufrió un descenso ante el mismo equipo en 2010/2011. San Lorenzo también venció a Instituto en 2011/2012.

En las categorías del ascenso, un duelo emblemático fue el que enfrentó a Chacarita y Nueva Chicago, recordado por el famoso "avioncito" de Jorge "Tano" Passini, un penal en el último minuto que generó emociones intensas en San Martín. Después de una larga espera de quince años, la AFA ha decidido restablecer la Promoción para 2027.