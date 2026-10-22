Jalil, en la UIC: "Para los gobernadores, la seguridad jurídica es fundamental"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, respaldó el pedido de su par cordobés, Martín Llaryora, para crear un régimen de incentivos destinado a las pequeñas y medianas empresas. Durante su participación en el 18° Coloquio Industrial de la UIC, en Córdoba, también reclamó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sea permanente.

"El RIGI ha sido muy bueno y debe ser permanente, pero también debe haber uno para las pymes y no tener diferencias con las grandes empresas", sostuvo. Además, coincidió con Llaryora en que la incorporación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, al Gobierno nacional mejoró el diálogo con los gobernadores.

Jalil defendió el acompañamiento de mandatarios peronistas al régimen de inversiones y pidió acuerdos que trasciendan las gestiones. "Hay que pensar en un país con políticas públicas más allá de quién sea el presidente", expresó. En ese marco, consideró necesario contar con una política industrial.

El gobernador destacó las oportunidades de la minería y la vinculación productiva con Córdoba. "Este mes abrimos cuatro plantas de litio y en junio empezamos a exportar cobre", afirmó. También señaló que numerosas empresas cordobesas trabajan en Catamarca.

"Debemos seguir trabajando en conjunto con Córdoba. Si crece Catamarca, crece toda la región y el efecto multiplicador es mayor", planteó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En materia tributaria, anticipó que desde el año próximo la minería tendrá Ingresos Brutos cero en Catamarca. Además, informó que su administración prepara leyes especiales para la industria, la economía del conocimiento, la agroindustria y el turismo, y analiza una reestructuración de la legislación impositiva.

Según explicó, la provincia incrementa gradualmente las regalías mineras y registró una mayor recaudación por la actividad de proveedores y trabajadores. "La solución está en buscar inversiones", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que hay sectores de la economía que no crecen al ritmo que considera necesario. "Hoy la gente no está en contra de la minería. No hay barreras en Catamarca. Pero si no crece la economía, tenemos un inconveniente", afirmó.

Jalil sostuvo que el país todavía no dimensiona el impacto que puede tener la minería sobre la economía real y las exportaciones. Consideró que su potencial de crecimiento puede superar al de la agroindustria y el gas, aunque aclaró que requiere plazos de desarrollo más largos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Para los gobernadores, la seguridad jurídica es fundamental", remarcó al reiterar su pedido de un RIGI permanente. "Creo que no vamos a volver atrás", agregó.

Sobre el destino de los recursos mineros, explicó que la provincia conformó un fideicomiso para financiar obras de infraestructura, energía, rutas y caminos. Aseguró que las prioridades se definen mediante audiencias públicas y defendió ese mecanismo como una herramienta de transparencia.

"No permito que las concesiones mineras sean una especulación inmobiliaria", afirmó. También sostuvo que Catamarca cuenta con más empleo privado que el que perdió durante la pandemia.

En el plano fiscal, respaldó el equilibrio de las cuentas públicas. "Creemos que hay que tener superávit y no gastar más de lo que se tiene. Es algo que llegó para quedarse", expresó.

El mandatario reclamó, además, una organización más federal del país y cuestionó lo que denominó la "conurbanización" de la Argentina. A su entender, el eje político y económico se desplaza hacia las provincias y los partidos tienen cada vez menos peso en la vida cotidiana.

"Hay que terminar con la cultura de la polémica porque, en el medio, está la gente", sostuvo. Y concluyó: "La gente es más pragmática de lo que la política cree".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-