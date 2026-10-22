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Coloquio Industrial: la UIC advierte por las ventas en baja y pide mayor competitividad

Durante la apertura del encuentro en Córdoba, José Manueli reconoció el esfuerzo del sector y reclamó acuerdos de estabilidad que perduren más allá de los ciclos electorales.

22/10/2026 | 14:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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José Manuali, presidente de la UIC.

FOTO: José Manuali, presidente de la UIC.

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En el marco del 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que se desarrolla este jueves en el Centro de Convenciones Córdoba, el presidente de la entidad, José Manuali, trazó un contundente diagnóstico sobre la realidad que atraviesan las empresas locales y demandó previsibilidad para sostener la actividad productiva.

Bajo el lema "Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma", la jornada reúne a funcionarios, empresarios y especialistas del sector. 

En su discurso de apertura, el dirigente reconoció las severas dificultades comerciales que afectan al entramado fabril: "Conversé con muchos sectores de la provincia. Muchos no la están pasando bien; cuesta vender y sostener la actividad", remarcó, al tiempo que valoró el esfuerzo del sector para atravesar la transición.

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El titular de la UIC advirtió que el aumento de la incertidumbre paraliza proyectos clave y obliga a posponer resoluciones operativas y de inversión. "Se postergan decisiones, incluso algunas que no pueden esperar. En las empresas tenemos preguntas más concretas sobre cómo producir mejor, incorporar tecnología, conseguir nuevos clientes y preparar a nuestra gente para eso", sostuvo.

Finalmente, Manuali enfatizó la urgencia de establecer políticas de Estado duraderas para el desarrollo industrial. En ese sentido, aseguró que "la estabilidad fiscal es algo básico" y reclamó "competitividad en resultados concretos", pidiendo avanzar sobre lo aprendido para que las discusiones electorales no impliquen retrocesos e instando a lograr acuerdos que "duren más que una campaña".

Lectura rápida

¿Qué se discute en el Coloquio Industrial? Se aborda la realidad que atraviesan las empresas locales y se demanda previsibilidad para sostener la actividad productiva.

¿Quién es el presidente de la UIC? El presidente de la Unión Industrial de Córdoba es José Manuali.

¿Cuándo se realiza el coloquio? El coloquio se desarrolla este jueves.

¿Dónde tiene lugar el evento? En el Centro de Convenciones Córdoba.

¿Por qué es importante la estabilidad fiscal? Es considerada básica para la competitividad y el desarrollo industrial, según Manuali.

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