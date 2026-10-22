Las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país superó los 700 puntos

Los activos argentinos cerraron una jornada negativa este jueves, en medio de una ola de ventas en los mercados internacionales que afectó especialmente a las acciones tecnológicas de Estados Unidos. En ese contexto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron bajas de hasta el 6%, mientras que el riesgo país volvió a superar los 700 puntos básicos.

En el mercado local, el índice MSCI Merval retrocedió un 1,5%. Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, cayeron un 0,5% en promedio, mientras que los Bonares, con ley argentina, perdieron un 0,6%.

El riesgo país elaborado por JP Morgan subió 28 unidades y cerró en 704 puntos básicos. En paralelo, el dólar minorista aumentó hasta los $1.550 en el Banco Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 61 millones en el mercado cambiario.

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Wall Street cayó por las dudas sobre la inteligencia artificial

La jornada estuvo marcada por la preocupación de los inversores acerca del costo de financiar los desarrollos de inteligencia artificial y por los resultados de grandes compañías tecnológicas.

El Nasdaq, índice que concentra a numerosas empresas del sector, perdió un 2,6%. El S&P 500 retrocedió un 1,2%, mientras que el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios.

Entre las principales bajas se destacó Meta, cuyas acciones cayeron un 7% ante las dudas sobre el costo de su expansión en inteligencia artificial. Nvidia perdió un 4,4%, Tesla retrocedió un 3,1%, Intel cayó un 8% y Super Micro Computer bajó un 5,2%.

También se registró una fuerte caída de SpaceX, cuyos papeles retrocedieron un 9,1%, según los datos consignados en el informe financiero.

En el caso de Tesla, el mercado reaccionó después de que la compañía redujera sus previsiones de inversión de capital para el año a unos US$ 20.000 millones, frente a una estimación anterior superior a los US$ 25.000 millones. Además, se mencionaron limitaciones en el suministro de baterías que afectan la producción.

La incertidumbre sobre el retorno de las enormes inversiones en inteligencia artificial volvió a presionar a las empresas vinculadas con los chips, los centros de datos y la infraestructura tecnológica.

Los bonos argentinos retrocedieron y subió el riesgo país

El clima internacional adverso también repercutió en la deuda argentina. Los bonos Globales bajaron un 0,5% en promedio, mientras que los Bonares registraron una caída media del 0,6%.

Como consecuencia, el riesgo país avanzó 28 puntos y llegó a las 704 unidades, por encima del umbral de los 700 puntos básicos.

Este indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de títulos considerados de referencia, como los del Tesoro estadounidense. Su evolución es seguida de cerca por los inversores porque influye en la percepción de riesgo y en las condiciones de financiamiento del país.

La jornada también mostró un movimiento de búsqueda de refugio: el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años bajó 19 puntos básicos, hasta el 4,95% anual, su nivel más bajo desde el 19 de septiembre. Cuando aumenta la incertidumbre en los mercados accionarios, algunos inversores se desplazan hacia títulos considerados más seguros, lo que impulsa sus precios y reduce sus rendimientos.

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, vinculó esa caída con las dudas sobre el sector tecnológico. Según explicó, los bonos del Tesoro volvieron a funcionar como refugio ante la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial.

El petróleo agregó presión sobre las expectativas de inflación

A las dudas sobre las inversiones tecnológicas se sumó el aumento del precio del petróleo, impulsado por las tensiones en Oriente Medio.

El encarecimiento de la energía reavivó los temores de una posible aceleración inflacionaria, un escenario que podría condicionar las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés.

De este modo, la combinación de incertidumbre tecnológica, mayores costos energéticos y cambios en las expectativas financieras generó una jornada de retrocesos en los principales mercados y volvió a presionar sobre los activos argentinos.

El dólar subió y el Banco Central compró US$ 61 millones

En el mercado cambiario local, el dólar minorista avanzó hasta los $1.550 en el Banco Nación.

Al mismo tiempo, el Banco Central compró US$ 61 millones en el mercado. La adquisición de divisas se produjo en una jornada en la que las acciones y los bonos argentinos operaron a la baja, lo que reflejó un comportamiento dispar entre la intervención cambiaria de la autoridad monetaria y la evolución de los activos financieros.

El cierre dejó así un panorama de presión sobre las acciones y los títulos públicos argentinos, en sintonía con el deterioro de los mercados internacionales. La atención de los inversores sigue puesta en la evolución de las empresas tecnológicas, las perspectivas de inflación y las condiciones financieras globales.