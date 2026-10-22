Violencia de género: el Senado de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de prevención

FOTO: Violencia de género en Rosario: una mujer pidió auxilio; está en el HECA con heridas de arma blanca.

El Senado de Santa Fe aprobó el Proyecto de Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca fortalecer las herramientas de intervención estatal y priorizar la prevención de situaciones de violencia contra las mujeres.

El senador Rodrigo Borla, jefe del bloque oficialista, destacó que uno de los principales objetivos de la propuesta es modificar el enfoque de actuación del Estado, para intervenir antes de que los hechos de violencia se concreten y evitar que las respuestas institucionales lleguen cuando el daño ya se produjo.

“Pasamos de una concepción de actuar sobre el hecho consumado a tratar de prevenir el hecho”, afirmó Borla al explicar los alcances de la iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

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Entre los principales instrumentos previstos se encuentra la creación de un registro único digital que permitirá centralizar las denuncias, las intervenciones de los organismos públicos y las medidas de protección dispuestas en cada caso. La herramienta apunta a mejorar el intercambio de información entre las distintas áreas estatales y facilitar el seguimiento de las situaciones de riesgo.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un sistema de categorización que permitirá clasificar los casos de violencia de género de acuerdo con su nivel de riesgo. El mecanismo contempla cuatro categorías: leve, mediano, grave y crítico, con el propósito de determinar qué tipo de respuesta requiere cada situación.

Borla comparó este procedimiento con el sistema de triage utilizado en los hospitales, donde los pacientes son clasificados según la urgencia de su cuadro para establecer prioridades de atención. En este caso, la evaluación permitirá identificar los escenarios de mayor peligrosidad y orientar las medidas de prevención y protección.

La propuesta busca que la intervención estatal no dependa exclusivamente de la gravedad de un episodio ya ocurrido, sino que contemple los antecedentes, las señales de alerta y las condiciones que puedan anticipar una escalada de violencia.

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En esa línea, el proyecto prevé fortalecer los mecanismos de asistencia y protección para las víctimas, con respuestas diferenciadas según la evaluación de cada caso. La intención es que las medidas adoptadas sean acordes con el nivel de riesgo identificado y que exista una mayor coordinación entre los organismos que intervienen.

La iniciativa también contempla herramientas específicas para las situaciones de mayor gravedad, con medidas destinadas a reforzar la protección de las víctimas y prevenir nuevos episodios. El esquema apunta a mejorar el seguimiento de las denuncias y evitar que la falta de comunicación entre las distintas dependencias dificulte una respuesta oportuna.

Con la aprobación del Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados. Allí deberá ser analizado junto con otras propuestas vinculadas con la asistencia integral a las víctimas de violencia de género y la declaración de la emergencia provincial en esta materia.

El tratamiento en Diputados será una instancia clave para definir el futuro de la iniciativa y su articulación con otras medidas que buscan ampliar las herramientas de prevención y asistencia en Santa Fe.

De esta manera, el proyecto aprobado por la Cámara Alta propone avanzar hacia un modelo de intervención centrado en la detección temprana, la evaluación de los riesgos y la coordinación institucional, con el objetivo de que el Estado pueda actuar antes de que una situación de violencia alcance consecuencias irreversibles.

Informe de Emiliano Guardia.