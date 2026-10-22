El Estadio Único Diego Maradona será sede de la Copa del Mundo 2030 en Argentina
La FIFA confirmó al Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata como una de las sedes para el Mundial 2030, impulsando la candidatura de la ciudad para el evento.
FOTO: Estadio Único de La Plata.
Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata, ha sido oficialmente designado como una de las sedes para la Copa del Mundo 2030. Esta decisión abre nuevamente el debate sobre cuál será el estadio argentino que albergará el primer partido del torneo internacional.
Si bien la FIFA había confirmado inicialmente al Estadio Monumental de River como sede, la reciente postulación del Gigante de Arroyito por parte de Rosario Central ha intensificado la competencia. Sin embargo, las autoridades locales continúan respaldando la candidatura del estadio platense para ser el escenario inaugural del evento.
El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció el progreso de las obras de remodelación del estadio en conjunto con el director del proyecto, Fernando Islas Casares, quien aseguró que la infraestructura cumplirá con los estándares requeridos para ser parte de la próxima cita mundialista.
Este recinto deportivo, que anteriormente fue sede de la Copa América 2011 y del Mundial Sub-20 en 2023, ha alcanzado un avance del 25 por ciento en las obras y se prevé su reinauguración oficial para finales de noviembre, cuando se lleve a cabo un amistoso entre la selección argentina femenina y la de Alemania.
El plan de renovación, respaldado financieramente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), incluye la mejora de la estructura del techo, la instalación de un moderno sistema de iluminación LED, el reemplazo total de las butacas y la renovación del césped, que será de calidad profesional.
Las proyecciones del gobierno local indican que estas reformas convertirán al Estadio Diego Armando Maradona en una de las infraestructuras deportivas más relevantes tanto del país como de Sudamérica, cumpliendo con las exigencias necesarias para un seleccionado campeón del mundo.
Las gestiones para designar este estadio como sede no son recientes; la AFA ya había firmado un convenio que establece al Estadio Único como "la casa de la Selección", bajo la denominación "Tricampeones del mundo".
Además, en 2023, el estadio fue objeto de inspección por parte de representantes de la FIFA. De esta manera, el esfuerzo sostenido desde La Plata añade un nuevo elemento a la discusión sobre la distribución de las sedes argentinas para la competencia internacional de 2030.
Lectura rápida
¿Qué estadio fue confirmado para la Copa del Mundo 2030?
El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata fue confirmado como sede del Mundial 2030.
¿Quiénes anunciaron el avance de las obras?
El intendente Julio Alak y el director de la obra, Fernando Islas Casares, dieron a conocer el progreso de las remodelaciones.
¿Qué porcentaje de avance tienen las obras?
Las obras de remodelación del estadio tienen un avance del 25 por ciento.
¿Qué eventos anteriores se realizaron en el estadio?
El estadio fue sede de la Copa América 2011 y del Mundial Sub-20 en 2023.
¿Cuál es el objetivo de las reformas en el estadio?
Las reformas buscan convertir al estadio en una de las infraestructuras deportivas más destacadas de Argentina y Sudamérica.
[Fuente: Noticias Argentinas]