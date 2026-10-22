El Estadio Único Diego Maradona será sede de la Copa del Mundo 2030 en Argentina

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata, ha sido oficialmente designado como una de las sedes para la Copa del Mundo 2030. Esta decisión abre nuevamente el debate sobre cuál será el estadio argentino que albergará el primer partido del torneo internacional.

Si bien la FIFA había confirmado inicialmente al Estadio Monumental de River como sede, la reciente postulación del Gigante de Arroyito por parte de Rosario Central ha intensificado la competencia. Sin embargo, las autoridades locales continúan respaldando la candidatura del estadio platense para ser el escenario inaugural del evento.

El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció el progreso de las obras de remodelación del estadio en conjunto con el director del proyecto, Fernando Islas Casares, quien aseguró que la infraestructura cumplirá con los estándares requeridos para ser parte de la próxima cita mundialista.

Este recinto deportivo, que anteriormente fue sede de la Copa América 2011 y del Mundial Sub-20 en 2023, ha alcanzado un avance del 25 por ciento en las obras y se prevé su reinauguración oficial para finales de noviembre, cuando se lleve a cabo un amistoso entre la selección argentina femenina y la de Alemania.

El plan de renovación, respaldado financieramente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), incluye la mejora de la estructura del techo, la instalación de un moderno sistema de iluminación LED, el reemplazo total de las butacas y la renovación del césped, que será de calidad profesional.

Las proyecciones del gobierno local indican que estas reformas convertirán al Estadio Diego Armando Maradona en una de las infraestructuras deportivas más relevantes tanto del país como de Sudamérica, cumpliendo con las exigencias necesarias para un seleccionado campeón del mundo.

Las gestiones para designar este estadio como sede no son recientes; la AFA ya había firmado un convenio que establece al Estadio Único como "la casa de la Selección", bajo la denominación "Tricampeones del mundo".

Además, en 2023, el estadio fue objeto de inspección por parte de representantes de la FIFA. De esta manera, el esfuerzo sostenido desde La Plata añade un nuevo elemento a la discusión sobre la distribución de las sedes argentinas para la competencia internacional de 2030.