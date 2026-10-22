Un RIGI para las pymes: Santilli confirmó que el Gobierno estudia un esquema de incentivos

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, aseguró este jueves que el Gobierno intercambia propuestas con el sector industrial sobre incentivos para las pymes, al responder al planteo del gobernador cordobés, Martín Llaryora. Durante una entrevista virtual en el 18° Coloquio Industrial de la UIC, sostuvo que las definiciones serán anunciadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía.

"Estamos intercambiando documentos e ideas", afirmó. El funcionario señaló que la Unión Industrial Argentina trabaja con el área de Producción y explicó: "No quiero anunciar lo que no me corresponde; eso debe hacerlo el presidente Milei y el ministro de Economía. Pero estamos trabajando".

Santilli defendió el criterio del Ejecutivo para comunicar las medidas. "Como Gobierno, no nos gusta anunciar cosas que no pasan", expresó, y mencionó las aprobaciones de proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las concesiones y el inicio de obras como instancias para realizar anuncios.

En ese marco, aseguró que el país avanza hacia lo que describió como "el proyecto más importante de Argentina en gas" y sostuvo que generará miles de puestos de trabajo.

El jefe de Gabinete afirmó que la Argentina atraviesa una transición y atribuyó a la estabilidad macroeconómica las perspectivas de crecimiento. "Nuestro país entró en un proceso de desarrollo como nunca pasó en la historia", sostuvo.

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Identificó cuatro motores para esa expansión: petróleo, gas, minería e industria del conocimiento. Sobre esta última, planteó que la Argentina debe competir "cabeza a cabeza con Polonia", mientras que aclaró que los proyectos mineros requieren un período de maduración.

Como ejemplos del proceso industrial que describió, mencionó a Mercedes-Benz, Toyota, YPF y Dreyfus. Según afirmó, Mercedes-Benz pasó de 40 a 400 empleados; también destacó los proyectos de Toyota en Zárate.

Para Córdoba y Santa Fe, consideró especialmente relevante la demanda metalmecánica que puede generar la minería. Aseguró que más de 2.400 pymes están inscriptas para negociar con empresas mineras cuyos proyectos fueron aprobados bajo el RIGI, con el objetivo de convertirse en proveedoras.

"Vamos camino a tener 100.000 millones de dólares de exportaciones récord gracias a la estabilidad de la macroeconomía", afirmó. A su entender, ese rumbo permitirá impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

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FOTO: El director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, conversa con el jefe de Gabinete Diego Santilli.

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Santilli también sostuvo que la reducción de la carga fiscal debe extender las condiciones de incentivo a la inversión. "Argentina va a tender al RIGI con la baja de la carga fiscal, algo que ya viene haciendo el presidente Javier Milei. Por supuesto que falta un montón", expresó.

"Un país no puede crecer dos años y decrecer ocho", señaló al defender la necesidad de sostener el programa económico. Aseguró que la Argentina tiene superávit fiscal y primario y que atraviesa un proceso de desendeudamiento desde la llegada de Milei al poder. "Es un proceso difícil, pero constante y serio", afirmó.

El funcionario mencionó las tasas de interés altas, los costos de la energía y la guerra en Medio Oriente como factores externos que afectan a la economía. Sostuvo que el equilibrio fiscal permitió afrontar esos impactos y planteó que el país necesita mantener un rumbo estable durante los próximos 30 años.

Consultado por el escenario electoral, aseguró que el Gobierno tomó resguardos para evitar episodios de inestabilidad. "Los argentinos no van a decidir volver al populismo, al pasado", consideró.

Sobre la agenda legislativa, mencionó cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que denominó "súper RIGI" y la reforma electoral.

"Estoy convencido de que la reforma electoral va a salir", afirmó. Sostuvo que el objetivo es evitar que los ciudadanos deban votar cinco o seis veces y resolver las internas de los partidos, a las que atribuyó un costo de 200 millones de dólares. "Son reformas para la gente", concluyó.

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