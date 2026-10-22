Faltan vacunas contra el dengue: "La semana que viene se va a estar normalizando"

La protesorera del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Marianela Ruani, aseguró que la disponibilidad de dosis comenzaría a regularizarse la próxima semana. También recordó que la vacuna requiere receta médica y que no forma parte del calendario nacional de vacunación.

La provisión de la vacuna contra el dengue en las farmacias de Rosario comenzaría a normalizarse durante la próxima semana, luego de un período de faltantes que dificultó el acceso a las dosis. Así lo anticipó Marianela Ruani, protesorera del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, quien señaló que los inconvenientes de abastecimiento podrían resolverse en los próximos días.

“Hay una faltante de la vacuna del dengue de hace un tiempito a esta parte, pero ya se va a normalizar la semana próxima”, explicó Ruani al referirse a la situación que atraviesan las farmacias de la ciudad.

La representante del Colegio de Farmacéuticos indicó que, por el momento, no se registra una demanda elevada de consultas para conseguir la vacuna, aunque estimó que el interés podría incrementarse a medida que avance esta época del año.

“No hay muchas consultas, las consultas probablemente van a estar también empezando en esta época”, señaló. Según explicó, algunos de los pedidos corresponden a personas que necesitan completar el esquema de vacunación y están buscando la segunda dosis.

Ruani aclaró que la vacuna contra el dengue tiene características diferentes de las incluidas en el calendario oficial. “La vacuna del dengue es una vacuna que no es de calendario, por lo tanto hace falta receta médica”, remarcó.

En ese sentido, explicó que la indicación debe evaluarse de acuerdo con las características de cada persona y su pertenencia a los grupos para los cuales se considera apropiada la vacunación. Por eso, la recomendación es realizar una consulta médica antes de buscar las dosis en las farmacias.

La protesorera también recordó que una parte de la población objetivo está siendo vacunada a través de la estrategia implementada por el Gobierno provincial. Quienes no están alcanzados por esa campaña pueden recurrir a las farmacias para acceder a la vacuna, siempre que cuenten con la correspondiente prescripción médica.

“Parte de esa población objetiva está siendo vacunada por la provincia y la gran mayoría de las personas que quedan por fuera tienen la posibilidad de vacunarse en las farmacias locales”, sostuvo.

El faltante registrado en las últimas semanas había limitado la posibilidad de conseguir dosis por los canales habituales. Sin embargo, Ruani transmitió expectativas favorables respecto de la reposición y señaló que el abastecimiento debería empezar a recuperar su funcionamiento habitual en el corto plazo.

“Esto en este tiempito estuvo en falta, pero ya se cree que la semana que viene se va a estar normalizando la provisión de vacunas”, afirmó.

Mientras se aguarda la regularización de las entregas, quienes necesiten iniciar o completar la vacunación pueden consultar con un profesional de la salud y acercarse a su farmacia para conocer la disponibilidad. La recomendación es verificar previamente la existencia de dosis y contar con la receta correspondiente para acceder a la aplicación.

De esta manera, el sector farmacéutico rosarino espera recuperar durante los próximos días la disponibilidad de una vacuna que requiere indicación médica y cuya aplicación depende de la evaluación de cada paciente, en un contexto en el que se prevé un mayor interés por la prevención del dengue.

Informe de Julián Maragliano.