Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 22 de octubre

El contexto del mercado cambiario argentino es cada vez más complejo. Este jueves 22 de octubre, las diferentes cotizaciones del dólar presentan cifras significativas que requieren atención. Comenzando por el dólar oficial, la cotización se encuentra en $1.550 para la venta y $1.500 para la compra. Este precio es el que utilizan los bancos y entidades para operaciones regulares.

Por otro lado, el dólar blue se presenta como una alternativa en el mercado paralelo, cotizando en $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. Esta diferencia con el oficial invita a los ciudadanos a evaluar opciones según su situación financiera.

El dólar mayorista, que se usa principalmente en el comercio exterior, también muestra un valor importante, con $1.527 para la venta y $1.518 para la compra. Además, el dólar bolsa, que se obtiene a través de la compra de acciones en pesos, tiene un precio de $1.555.3 para la venta y $1.554 para la compra.

Un fenómeno más reciente son las cotizaciones del dólar contado con liquidación (CCL) y el dólar cripto. El CCL está cotizando a $1.646.9 para la venta y $1.646.2 para la compra, mientras que el dólar cripto se sitúa en $1.645.96 para la venta y $1.643.49 para la compra. Estas alternativas se vuelven llamativas en un contexto de restricciones cambiarias y búsqueda de ahorro en dólares.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, se encuentra en $2.015 para la venta y $1.950 para la compra. Esta cotización incluye un recargo que varía en base a la normativa vigente.

La fluctuación de estos valores puede impactar de diversas formas en la vida cotidiana. Por ejemplo, los precios de los productos importados y el acceso a bienes y servicios pueden verse afectados por el tipo de cambio. Además, las variaciones en el dólar blue a menudo generan incertidumbre y afectan la confianza del consumidor.

Los factores que impactan el tipo de cambio son múltiples. A nivel interno, la inflación, la política monetaria y la oferta y demanda de divisas juegan un papel crucial. A nivel externo, el contexto económico global y las decisiones de países como Estados Unidos también afectan la cotización del dólar. En este sentido, es vital que los ciudadanos estén informados sobre cómo estos elementos pueden influir en su economía personal.