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Lanzamiento de la red VEGA en el MALBA promueve equidad como motor de desarrollo nacional

La red VEGA se presentó en el MALBA con más de 30 mujeres de la política, las empresas, la academia y la sociedad civil, y anunció líneas de trabajo en Justicia, producción, energía, inteligencia artificial y participación política.

22/10/2026 | 15:34Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) – Se llevó a cabo en el MALBA el lanzamiento de la red VEGA, Voces de Equidad y Género en Acción, que tiene como objetivo implementar una agenda de trabajo enfocada en la equidad como estrategia de desarrollo para el país.

El evento reunió a más de 200 asistentes y contó con la participación de más de 30 mujeres que ocupan posiciones clave en el sector público, privado, académico y en organizaciones sociales.

Esta iniciativa busca fomentar acciones en áreas críticas como Justicia, participación política, desarrollo productivo, energía, inteligencia artificial y tecnología, a través de programas piloto que sean escalables y que generen evidencia para mejorar las políticas públicas.

"Esta no es una agenda de mujeres para mujeres. Es una agenda de país", afirmó Carolina Castro durante la presentación, al subrayar que la diversidad y la equidad "no son sólo valores" sino que pueden constituir "una estrategia de desarrollo".

VEGA dio a conocer su primera agenda de trabajo, que incluye las iniciativas VEGA Democrática, VEGA Productiva y VEGA Lab. Estas están enfocadas en el seguimiento de vacantes y designaciones en el ámbito judicial, la participación de mujeres en directorios y en espacios de gobierno corporativo, la inclusión de mujeres en la cadena de valor de Vaca Muerta, y proyectos relacionados con inteligencia artificial, sesgos algorítmicos y violencia digital.

El encuentro también abordó los retos del desarrollo productivo y el impacto de la tecnología, con la intervención de destacados disertantes como Sergio Kaufman, Mariana Camino, Andrés López y Megan Ballesty.

La presentación concluyó con una invitación a construir una agenda nacional centrada en la diversidad y la equidad, resaltando el espíritu de la red: pasar del poder individual a la acción colectiva.

Lectura rápida

¿Qué se lanzó en el MALBA?
La red VEGA, orientada a promover la equidad como estrategia de desarrollo.

¿Quiénes participaron del evento?
Más de 30 mujeres de diversos sectores, incluyendo política, empresas y academia.

¿Cuáles son las áreas de enfoque de la red?
Justicia, participación política, desarrollo productivo, energía, inteligencia artificial y tecnología.

¿Qué iniciativas presentó VEGA?
VEGA Democrática, VEGA Productiva y VEGA Lab, enfocadas en promover la equidad en distintas áreas.

¿Qué destacó Carolina Castro durante el lanzamiento?
Que la agenda de VEGA es una agenda de país, no solo de mujeres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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