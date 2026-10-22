Comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y se definen los playoffs
La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional arranca este viernes, con partidos cruciales para definir clasificados a los playoffs y la lucha por el título.
FOTO: Gimnasia de Mendoza sueña con la clasificación a los playoffs.
Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se iniciará este viernes y se prevé que será determinante para la clasificación a los playoffs.
La jornada comenzará a las 18:30 con el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Platense, que llegan en situaciones opuestas. El equipo de Mendoza ocupa el séptimo lugar en la Zona B con 20 puntos y se encuentra en plena lucha por una plaza en los playoffs, mientras que Platense está casi eliminado con solo 11 puntos.
Minutos después, a las 19, se disputará otro partido donde Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará a Sarmiento de Junín. El conjunto platense se posiciona cuarto en la Zona B con 22 puntos, a solo tres de los terceros, mientras que Sarmiento busca seguir su buena racha con 21 puntos.
A las 21:15, Tigre jugará contra Atlético Tucumán, en un choque clave para ambos equipos que necesitan ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los playoffs.
Esta jornada también es crucial en la disputa por el título de Campeón de Liga, que se otorga al mejor equipo de la tabla anual. Actualmente, Boca y Argentinos Juniors lideran con 54 puntos, seguidos de Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza con 53, y Vélez con 52.
Lectura rápida
¿Qué evento inicia?
La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
¿Cuándo comienza?
El viernes, 23 de octubre.
¿Quiénes juegan el primer partido?
Gimnasia de Mendoza contra Platense.
¿Por qué es importante?
Define los clasificados a los playoffs y el título de Campeón de Liga.
¿Qué equipos lideran la tabla?
Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]