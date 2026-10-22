Comienza la fecha 14 del Torneo Clausura y se definen los playoffs

FOTO: Gimnasia de Mendoza sueña con la clasificación a los playoffs.

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se iniciará este viernes y se prevé que será determinante para la clasificación a los playoffs.

La jornada comenzará a las 18:30 con el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Platense, que llegan en situaciones opuestas. El equipo de Mendoza ocupa el séptimo lugar en la Zona B con 20 puntos y se encuentra en plena lucha por una plaza en los playoffs, mientras que Platense está casi eliminado con solo 11 puntos.

Minutos después, a las 19, se disputará otro partido donde Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentará a Sarmiento de Junín. El conjunto platense se posiciona cuarto en la Zona B con 22 puntos, a solo tres de los terceros, mientras que Sarmiento busca seguir su buena racha con 21 puntos.

A las 21:15, Tigre jugará contra Atlético Tucumán, en un choque clave para ambos equipos que necesitan ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los playoffs.

Esta jornada también es crucial en la disputa por el título de Campeón de Liga, que se otorga al mejor equipo de la tabla anual. Actualmente, Boca y Argentinos Juniors lideran con 54 puntos, seguidos de Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza con 53, y Vélez con 52.