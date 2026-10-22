Messi llegó a España para recibir el premio Princesa de Asturias y generó una revolución

Lionel Messi llegó a Oviedo y despertó una enorme expectativa entre los fanáticos que se acercaron al Hotel de la Reconquista para recibirlo. El capitán de la Selección argentina arribó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y se encontró con una multitud que lo esperaba para saludarlo y verlo de cerca.

Entre gritos, aplausos y muestras de cariño, el rosarino se acercó a los seguidores, saludó y firmó autógrafos, en una muestra de la admiración que despierta su figura más allá de las canchas.

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La visita tiene un motivo especial: este viernes será distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva y a su legado en el fútbol mundial.

Una agenda breve antes de volver a Estados Unidos

La estadía de Messi en España será breve. Después de participar en las actividades oficiales y de la ceremonia de premiación, el futbolista viajará nuevamente a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

El equipo estadounidense tiene un compromiso por la Major League Soccer (MLS) este sábado, por lo que el capitán argentino deberá regresar para sumarse a la preparación del encuentro.

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La expectativa por su visita también quedó reflejada en la convocatoria para el encuentro con el público: las entradas gratuitas disponibles se agotaron en apenas 13 minutos.