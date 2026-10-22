Historial completo: todos los enfrentamientos entre Eduardo Domínguez y Boca

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 promete ser un evento crucial en el ámbito futbolístico, con Boca enfrentándose a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Este partido no solo es significativo por la copa en juego, sino también por el contexto que rodea a los entrenadores de ambos equipos.

El conjunto argentino, conocido como el "Xeneize", logró su lugar en la final tras vencer a Vasco da Gama con un contundente 3 a 1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Por su parte, el equipo brasileño avanzó a la final tras perder 2 a 0 en Montevideo, pero asegurando su pase gracias a un impresionante 3 a 0 en el partido de ida.

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Este enfrentamiento será un hito para el director técnico Eduardo Domínguez, quien se medirá por decimoquinta vez ante la entidad de la Ribera, siendo esta la primera ocasión que lo hará al mando de un club internacional. En su historial previo, Domínguez ha tenido una trayectoria notable contra Boca, con un balance equilibrado en 14 partidos que incluye 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Notablemente, su rendimiento en eliminatorias directas es excepcional, con un 100 por ciento de efectividad en los dos cruces que ha disputado, lo que añade una capa extra de expectativa a este próximo encuentro.

El primer duelo directo se remonta al 22 de noviembre de 2023, donde su equipo Estudiantes logró un triunfo por 3-2 en las semifinales de la Copa Argentina. Posteriormente, el 30 de abril de 2024, Domínguez volvió a superar a Boca en otra llave decisiva, donde su equipo avanzó tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y luego ganó 3 a 1 en penales.

Durante su paso por Estudiantes, Domínguez ha tenido su mejor desempeño ante Boca, donde de los 14 encuentros que dirigió, 9 fueron en este club, acumulando sus 4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.