FOTO: El Ministerio Público de Buenos Aires reunió a más de 60 instituciones en un encuentro clave

Buenos Aires, 22 octubre (NA) – El Ministerio Público bonaerense llevó a cabo el 1º Encuentro Interinstitucional, un evento liderado por el procurador general Julio Conte-Grand que reunió a más de 60 instituciones en el La Plata Rugby Club.

La jornada, bajo el lema "Experiencias diversas. Una conversación común", tuvo como objetivo resaltar la importancia de la cooperación, la coordinación y el trabajo conjunto para potenciar capacidades institucionales y enfrentar desafíos sociales comunes.

De acuerdo con la información proporcionada, el encuentro reunió a diversas organizaciones con las que el Ministerio Público mantiene relaciones continuas de cooperación, provenientes de distintos sectores del Estado, la sociedad civil, el ámbito académico, científico, profesional, empresarial y comunitario.

La convocatoria reflejó la amplitud de los lazos construidos por el organismo a través de más de 713 convenios de cooperación y múltiples líneas de trabajo colaborativo.

La jornada se organizó en cinco conversatorios enfocados en el fortalecimiento institucional, la cohesión social, las nuevas modalidades delictivas, el conocimiento científico y los aportes profesionales al desarrollo colectivo.

El primer panel, titulado "El Estado en sus tres poderes: institucionalidad y cohesión social", contó con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara; el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el procurador general, Julio Conte-Grand.

Además, estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales, clubes, universidades, empresas, colegios profesionales y entidades dedicadas a la investigación científica, la actividad económica y el desarrollo comunitario.

Durante la jornada, se proyectaron mensajes de instituciones que mantienen convenios de cooperación o líneas de trabajo conjunto con el Ministerio Público, como River Plate, la Universidad del Este y Hogares de Cristo.

En este contexto, el vicepresidente segundo de River Plate, Ignacio Villarroel, subrayó la importancia de trabajar en la prevención de las violencias: "Creemos que es clave el trabajo muy focalizado respecto a la prevención de las violencias, que es algo que, como todos sabemos, nos preocupa y mucho".

Las reflexiones finales fueron presentadas por Conte-Grand, quien cerró una jornada que, según se destacó, buscó proyectar objetivos compartidos y reafirmar la premisa de que la cooperación entre instituciones multiplica capacidades y amplía las posibilidades de acción.