FOTO: Motín en comisaría del microcentro: un policía fue tomado de rehén y todos están a salvo

Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, abordó el motín que tuvo lugar en la Comisaría Vecinal 13 D, situada en el microcentro, donde un oficial de policía fue tomado como rehén. "No hay heridos, serán todos trasladados", afirmó el funcionario.

El incidente comenzó alrededor del mediodía con una toma de rehenes que involucró a 10 detenidos. La situación se desató tras una pelea entre los reclusos. Cuando el personal policial ingresó para controlar la situación, un comisario, un inspector y un oficial mayor fueron tomados como rehenes por los detenidos.

"Después de un tiempo de negociaciones, se logró la liberación del subcomisario y del inspector, mientras que el oficial mayor permaneció hasta que se concluyó la negociación. Se formó un comité de crisis que incluyó al jefe de policía, al Ministerio de Seguridad, y personal de bomberos y del SAME, liderado por el doctor Crescenti, para garantizar la seguridad de los reclusos y del personal policial.

Las conversaciones se extendieron durante toda la tarde, y participaron la fiscalía y personal del Servicio Penitenciario de la Nación. Finalmente, se alcanzó un acuerdo satisfactorio. Las 23 personas involucradas en el motín fueron revisadas por el SAME, encontrándose todas en perfecto estado de salud, sin lesiones.

En relación a las causas del conflicto, Giménez explicó: "Se trató de un problema interno entre los reclusos, donde uno de ellos tenía mala conducta respecto a los demás, lo que generó esta situación". Ante rumores sobre una negativa a un traslado a la cárcel de Marcos Paz, el ministro desmintió dicha afirmación, recordando que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un acuerdo con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para trasladar 700 detenidos en dos etapas.

"En la comisaría hay 31 detenidos y no se reporta hacinamiento. Todos han sido revisados y están bien", destacó. Además, explicó que los detenidos involucrados en el motín enfrentarán cargos por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas, tras haber sustraído pertenencias al personal policial, incluyendo un teléfono móvil.

Giménez aclaró que no hubo intentos de evasión y que siete detenidos que no participaron en el motín serán trasladados junto con el resto. La alcaidía permanecerá cerrada por un tiempo como parte de las medidas de seguridad.

El doctor Crescenti también se refirió a la situación y confirmó que el policía tomado como rehén recibió asistencia psicológica, pidiendo que se brinde tranquilidad a los familiares del personal involucrado.