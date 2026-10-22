Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.
El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 22 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3622, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Loco)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3622, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3622
2° 8666
3° 9449
4° 7066
5° 6615
6° 7648
7° 7399
8° 3607
9° 9919
10° 9108
11° 8597
12° 6809
13° 0091
14° 3038
15° 3350
16° 7571
17° 1539
18° 2966
19° 5231
20° 9608
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 22 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3622.
¿Qué significa el número 3622?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3622, 2° 8666, 3° 9449, 4° 7066, 5° 6615.