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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 22 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3622, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Loco)'.

22/10/2026 | 18:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3622, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3622
2° 8666
3° 9449
4° 7066
5° 6615
6° 7648
7° 7399
8° 3607
9° 9919
10° 9108
11° 8597
12° 6809
13° 0091
14° 3038
15° 3350
16° 7571
17° 1539
18° 2966
19° 5231
20° 9608

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 22 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3622.

¿Qué significa el número 3622?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3622, 2° 8666, 3° 9449, 4° 7066, 5° 6615.

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