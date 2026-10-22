Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

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El sorteo número 31647 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3622, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Loco).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3622

2° 8666

3° 9449

4° 7066

5° 6615

6° 7648

7° 7399

8° 3607

9° 9919

10° 9108

11° 8597

12° 6809

13° 0091

14° 3038

15° 3350

16° 7571

17° 1539

18° 2966

19° 5231

20° 9608