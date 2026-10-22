FOTO: Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país.

El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga el origen de US$ 200.000 que recibió en enero de 2020 de una empresa vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con fraude, lavado de activos y narcotráfico.

La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien también dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Espert y le prohibió salir del país.

En la misma resolución, el magistrado procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como partícipe necesario del presunto lavado, con un embargo de $700 millones. También alcanzó a Varianza SA, una sociedad familiar, sobre la que fijó un embargo de $500 millones.

El fallo coincidió en lo sustancial con el planteo del fiscal federal Fernando Domínguez, aunque el juez descartó dos puntos de la acusación relacionados con operaciones inmobiliarias y la compra de un vehículo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La transferencia de US$ 200.000 bajo investigación

Según la resolución judicial, el 22 de enero de 2020 Espert recibió US$ 200.000 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Miami. El dinero había sido transferido desde una cuenta del Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que el magistrado consideró un instrumento utilizado por la organización de Machado y Debra Mercer-Erwin.

Mercer-Erwin fue condenada en 2023 en Texas por delitos vinculados con narcotráfico, lavado de activos y fraude.

Para reconstruir el recorrido del dinero, el juez analizó los movimientos bancarios posteriores. De los fondos recibidos, US$ 50.000 fueron transferidos a una cuenta de Espert en el BBVA de Martínez y luego retirados en efectivo. Tres días después, el exdiputado pagó US$ 47.800 por un BMW M240i.

En 2024 vendió ese automóvil por US$ 62.000 y utilizó ese dinero para comprar un Lexus RX 350, cuyo valor rondaba los US$ 130.000. En esa operación se presentó una certificación sobre el origen de los fondos firmada por Cosentino.

Mirabelli sostuvo que el documento omitía deliberadamente mencionar el verdadero origen del dinero investigado.

Otros US$ 50.000 ingresaron a la Argentina en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo, de acuerdo con la reconstrucción incluida en el fallo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El contrato con una minera que no convenció al juez

Espert justificó el ingreso del dinero mediante un contrato de consultoría por un millón de dólares con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. Sin embargo, el magistrado consideró que ese acuerdo había sido simulado para dar una apariencia legal a la transferencia.

En su resolución, Mirabelli afirmó que se trataba de un contrato que nadie esperaba que se cumpliera, al menos en lo referido a las tareas que debía realizar el exdiputado.

Entre los elementos que sustentaron esa conclusión, el juez señaló que las obligaciones asignadas a Espert eran vagas, mientras que sus honorarios estaban claramente establecidos. También advirtió que parte del contenido del documento presentaba una similitud casi literal con dos artículos periodísticos españoles sobre refinanciación de deudas de pequeñas y medianas empresas.

Otro aspecto cuestionado fue la firma de Machado como gerente general de Minas del Pueblo, cargo que, según el fallo, no ocupaba. El juez sostuvo además que Espert conocía quién era el verdadero gerente de la minera porque mantenía comunicaciones con él.

La investigación también determinó que el millón de dólares pactado era casi tres veces superior a la deuda que la empresa había declarado en 2018, de US$ 372.975.

A eso se sumaron otros indicios: el juez afirmó que Espert no habría realizado los trabajos comprometidos, no emitió la factura de exportación correspondiente —a diferencia de lo que había hecho semanas antes con otro cliente del exterior— y nunca se reclamó la devolución del dinero.

El contrato fue encontrado en la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario, roto en pedazos y dentro de una bolsa de consorcio ubicada en un tacho de basura junto al quincho.

La matrícula del avión que apareció en la transferencia

Otro elemento considerado por el magistrado fue la referencia que acompañó la transferencia bancaria: “for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM”.

Las letras y números finales, N28FM, corresponden a la matrícula de uno de los aviones que Machado le había prestado a Espert durante la campaña electoral de 2019.

En su descargo, el exdiputado citó la leyenda de la transferencia, pero omitió esa referencia. Para Mirabelli, esa diferencia no parecía casual.

El juez cuestionó qué sentido tenía incluir la matrícula de un avión relacionado con Machado en el pago de un supuesto contrato de consultoría que, según la explicación de Espert, no tenía relación con aquellos vuelos.

Para el magistrado, ese dato reforzó las sospechas sobre el vínculo entre el dinero recibido y la relación previa entre ambos.

Los audios de los contadores y las sospechas sobre el origen del dinero

La resolución también evaluó audios de los contadores de Espert, Fernando Escobar y Mercedes Armendares. Según el fallo, esas grabaciones muestran que el exdiputado les había explicado que el contrato correspondía a un trabajo con el Gobierno de Guatemala para reestructurar su deuda externa.

Después de la detención de Machado, en abril de 2021, Escobar expresó su sorpresa en una conversación grabada: “Este tipo nos recontra mintió”, dijo en uno de los audios. En otro, calificó al empresario como “un chanta total”.

El juez consideró que esos intercambios no reflejaban la conducta esperable de un consultor que hubiera concretado un contrato importante, sino que resultaban compatibles con un intento de ocultar el acuerdo.

En su evaluación general, Mirabelli sostuvo que Espert se representó la posibilidad concreta de que el dinero enviado por Machado proviniera de un delito y, aun así, realizó acciones para incorporarlo al sistema financiero y disimular su origen.

El magistrado advirtió que el ingreso de fondos criminales para financiar a figuras políticas o campañas constituye “una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.