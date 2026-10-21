Pidieron indagar a los dueños de Suizo Argentina por presunta corrupción en la ANDIS

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron citar a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido alcanza a otros cuatro directivos de la compañía y a representantes de otras 14 droguerías.

En un dictamen de más de 300 páginas, los investigadores describieron un presunto esquema de compras direccionadas, sobreprecios y acuerdos entre empresas y funcionarios para controlar las contrataciones de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud.

La fiscalía también pidió ampliar las indagatorias del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo; del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; de Pablo Atchabahian; del empresario Miguel Ángel Calvete y del presidente de Droguería Génesis, Andrés Horacio Arnaudo.

Según la acusación, Suizo Argentina habría controlado las compras de esos medicamentos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese período, obtuvo órdenes de compra por $137.118 millones, una cifra cercana al 30% de las erogaciones totales de la agencia analizadas por los fiscales.

El planteo sostiene que la empresa no solo habría intervenido en contrataciones puntuales, sino también en decisiones internas del organismo. Los investigadores le atribuyen acceso anticipado a información, coordinación de las adjudicaciones y participación en la distribución de pagos entre proveedores.

Además de los hermanos Kovalivker, el pedido comprende al director de Compras de Suizo Argentina, Diego Viner; al director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; al gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y al coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

Entre los elementos mencionados en el dictamen aparecen archivos en poder de Suizo Argentina que detallaban los medicamentos requeridos, las empresas que resultarían adjudicatarias y sus precios antes del cierre de las compulsas. Según la fiscalía, esos datos coincidían luego con los resultados registrados en el sistema de compras de la ANDIS.

Los investigadores describieron un “doble pacto”: uno con funcionarios que habrían garantizado información y control sobre las contrataciones, y otro con droguerías que debían ajustarse al reparto de negocios organizado por la compañía.

En ese esquema, le atribuyeron a Atchabahian un papel de operador de Suizo Argentina y señalaron su vínculo con Garbellini. Como ejemplo, citaron un mensaje que le habría enviado al entonces funcionario: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

La solicitud de indagatorias también incluye a directores, gerentes y socios de Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería Del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Génesis y Scienza Argentina.

Uno de los casos señalados por la fiscalía corresponde a un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Según la reconstrucción, en julio de 2024 un gerente de Suizo Argentina informó a su equipo que lo había adquirido a $92.000 por unidad.

En esa comunicación, el directivo expresó: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”. De acuerdo con la acusación, la ANDIS terminó pagando entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, alrededor de 42 veces el costo de adquisición informado.

Los fiscales también sostuvieron que Suizo Argentina habría utilizado a Génesis como intermediaria para venderle al organismo, con incrementos en los valores de los medicamentos que llegaron a superar el 200%.

Según el dictamen, Génesis pasó de una actividad prácticamente nula en 2023 a integrar el grupo de las diez firmas que más pagos recibieron del Estado durante el período analizado de 2024 y 2025. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025 obtuvo adjudicaciones por $34.066 millones. Los investigadores vincularon a esa compañía con Atchabahian.

Otro tramo del pedido se concentra en supuestos pagos de sobornos a Spagnuolo. La fiscalía señaló que Calvete habría financiado un viaje del exfuncionario a Israel, realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024.

La acusación comprende pasajes, hospedaje y servicios de atención al viajero. Según los investigadores, la secretaria del empresario participó en la organización del viaje y vinculó esos gastos con el pago de favores políticos.

El dictamen también menciona presuntos pagos de directivos de Suizo Argentina a Calvete por más de US$54.000 durante 2024, sin que se hubieran registrado operaciones comerciales legales que los justificaran.

El nuevo planteo se suma a otras resoluciones del expediente. El 22 de septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 imputados por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.

El 16 de octubre, el juez federal Ariel Lijo volvió a procesar al exdirector de la ANDIS en otra línea de investigación, relacionada con la adquisición de insumos médicos y ortopédicos a través de Incluir Salud.

Los dueños de Suizo Argentina habían cuestionado la validez de la causa. En septiembre de 2025, sus defensas presentaron pedidos de nulidad que fueron rechazados por Sebastián Casanello, entonces a cargo del expediente.