"Dame la propina": enfrentó al ladrón con una cuchilla y luego le ofreció comida

FOTO: Le robó la propina a una empleada, ella lo enfrentó con una cuchilla y lo obligó a devolverla.

Una empleada de una cafetería del barrio porteño de Saavedra enfrentó con una cuchilla a un hombre que había robado las propinas, logró que devolviera el dinero y luego le regaló una factura. El episodio ocurrió este martes por la tarde y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La secuencia tuvo lugar en Cayenna Deli, ubicado en Amenábar al 3821, entre Paroissien y la avenida García del Río. Luciana Gabriela Acevedo estaba trabajando cuando el hombre ingresó y aprovechó que ella no se encontraba detrás del mostrador para sacar el dinero del frasco de las propinas.

Tras tomar los billetes, salió del comercio y se alejó con un carro en el que llevaba sus pertenencias. La trabajadora advirtió lo ocurrido, tomó una cuchilla y fue hasta la puerta para reclamarle que devolviera lo sustraído.

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"Dame la propina, dame la propina que sacaste", le exigió. El hombre hizo un gesto de disculpas e inicialmente intentó negar el robo, pero finalmente le entregó el dinero.

"Dame todo, ¿está todo?", le preguntó Acevedo dos veces. Después de que él asintiera, la empleada lo sorprendió con un ofrecimiento: "Vení, te voy a dar de comer igual".

La mujer regresó al interior de la cafetería, guardó las propinas y colocó una factura en una bolsa para entregársela. El hombre volvió a pedirle disculpas y le agradeció por la comida.