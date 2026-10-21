Estudiantes busca un lugar en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Maracaná
El partido de vuelta, que se jugará en Brasil, es clave para el 'Pincha' tras un empate sin goles en la ida en La Plata.
FOTO: Estudiantes va por el Maracanazo.
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Estudiantes de La Plata se prepara para enfrentar este jueves a Flamengo en Brasil, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo argentino busca un triunfo que lo lleve a la final de este prestigioso torneo.
El partido está programado para las 21:30 y se disputará en el Estadio Maracaná, con transmisión en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. Los aficionados podrán seguirlo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro del encuentro será el uruguayo Gustavo Tejera, acompañado por el VAR, que estará a cargo de su compatriota Antonio García.
El equipo de La Plata llega a este duelo con una buena noticia: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó su apelación, permitiendo que el defensor Marcos Rojo forme parte del plantel. Rojo fue incorporado recientemente y su presencia es fundamental para el equipo.
En su camino hacia las semifinales, Estudiantes logró clasificar de manera agónica en la fase de grupos. Posteriormente, derrotó a la Universidad Católica de Chile en octavos de final y al Corinthians de Brasil en cuartos, demostrando su capacidad para competir en instancias decisivas.
Por su parte, Flamengo se presenta como uno de los grandes favoritos, con un historial impresionante en la Copa Libertadores, habiendo ganado tres de las últimas siete ediciones. En la fase de grupos, el equipo brasileño finalizó en la primera posición de su zona con un total de 16 puntos. En la fase de eliminación, eliminó a Cruzeiro y a Independiente del Valle, con marcadores globales de 3-2 y 3-1, respectivamente.
El primer partido entre Estudiantes y Flamengo, disputado en La Plata, terminó en un empate sin goles, lo que deja todo abierto para este decisivo encuentro de vuelta. Las alineaciones que se prevén para el partido son las siguientes:
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega en la semifinal de la Copa Libertadores?
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores.
¿Cuándo y dónde se juega el partido?
El partido se jugará el jueves a las 21:30 en el Estadio Maracaná, Brasil.
¿Qué resultado tuvo el primer partido?
El encuentro de ida terminó en empate sin goles en La Plata.
¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera, con Antonio García en el VAR.
¿Qué necesita Estudiantes para avanzar?
Estudiantes necesita ganar el partido para clasificar a la final de la Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]