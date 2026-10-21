Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre de 2026, el mercado cambiario en Argentina presenta una variedad de cotizaciones para el dólar que reflejan la complejidad de la economía local. La cotización del dólar oficial se establece en 1.545 pesos para la venta y 1.495 pesos para la compra. Esta modalidad, controlada por el gobierno, se utiliza para operaciones regulares y comerciales, siendo la más accesible para la mayoría de la población.

En contraste, el dólar blue, que opera en el mercado informal, alcanza un valor de 1.570 pesos para la venta y 1.550 pesos para la compra. Esta diferencia significativa con el dólar oficial refleja la alta demanda y las restricciones cambiarias impuestas por el Estado, que motivan a muchos a buscar alternativas más económicas.

El dólar mayorista, por su parte, se encuentra en 1.525 pesos para la venta y 1.516 pesos para la compra. Esta es la cotización que utilizan los bancos y empresas para transacciones de mayor volumen. Sin embargo, es menos relevante para el público general.

Otra modalidad importante es el dólar contado con liquidación (CCL), que se fija en 1.630.9 pesos para la venta y 1.628.9 pesos para la compra. Este mecanismo se usa para enviar divisas al exterior y se considera un indicador de las expectativas de los inversores sobre la economía argentina.

Adicionalmente, el dólar cripto cotiza a 1.626.08 pesos para la venta y 1.624.27 pesos para la compra, reflejando la tendencia creciente de la utilización de criptomonedas en el país.

Finalmente, el dólar tarjeta se establece en 2.008.5 pesos para la venta y 1.943.5 pesos para la compra. Los viajeros y quienes realizan compras internacionales deben tener en cuenta esta cotización ya que suele incluir impuestos adicionales.

Esta diversidad en las cotizaciones del dólar puede impactar en la vida cotidiana de los argentinos, ya que afecta precios de productos, servicios y el costo de vida en general. Por ejemplo, un mayor valor del dólar blue puede trasladarse a un incremento de los precios en el mercado interno, generando preocupación entre los consumidores.

Entre los factores que influyen en la cotización del dólar se encuentran la política monetaria, la inflación, la regulación cambiaria y la demanda de divisas para operaciones comerciales. Estos elementos generan un ambiente fluctuante que dificulta predecir el comportamiento del tipo de cambio en el corto y mediano plazo.