El Vasco Arruabarrena destacó el juego de Boca en la semifinal de la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – El director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, destacó el rendimiento de sus jugadores tras la victoria 3-1 sobre Vasco Da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana, donde elogió el partido "muy bueno" que realizaron.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Arruabarrena afirmó que el equipo fue "merecedor de pasar a la final en ambos partidos", subrayando que supieron ejecutar el plan de juego y marcar en los momentos clave.

El club "Xeneize" logró una victoria histórica en el estadio Maracaná, siendo este su segundo triunfo en dicho recinto, además de haber revertido una derrota 1-0 en el partido de ida, lo que les permitió clasificar a la final del torneo continental que se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre.

Arruabarrena sigue acumulando éxitos en su segundo ciclo como entrenador de Boca, habiendo conseguido esta victoria en el Maracaná, su primer triunfo en este icónico estadio desde 1998. Esta clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 es un hito para el club.

Al ingresar a la sala de conferencias, el técnico rápidamente felicitó a sus jugadores, a quienes considera como "los protagonistas" del encuentro, y mencionó que no enfrentaron los mismos "apuros" que en el primer tiempo del partido de ida, lo cual atribuyó al "mérito del grupo", que ha enfrentado desafíos en el pasado.

"Pudimos cumplir el primer objetivo y en un mes nos preocuparemos por la final, pero todavía no conseguimos nada", enfatizó el DT, manteniendo una actitud cauta. Además, elogió al capitán Leandro Paredes, autor del gol decisivo, quien superó "una semana difícil".

Arruabarrena destacó que la decisión de incluir a Paredes en el juego fue complicada, pero consideró que el momento adecuado para hacerlo fue en la segunda mitad, aprovechando el desgaste del rival. Describió a Paredes como un "capitán y líder", no solo por su actuación en el campo, sino también por su presencia en el vestuario.

Asimismo, el entrenador resaltó la importancia de esta victoria, que se logró tras un partido "completo y muy inteligente". Concluyó: "Tengo un grupo inteligente y con ganas de hacer historia, esperemos ir pasito a pasito. Ahora a pensar en Independiente, que es un clásico y tenemos que defender la tabla anual".

Boca enfrentará a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17:00, en un encuentro crucial para la búsqueda del título anual y la clasificación a los playoffs. Arruabarrena tiene claro que su equipo está preparado para competir en todos los frentes hasta el final, lo que refleja su satisfacción por el rendimiento del plantel.

Agencia NA