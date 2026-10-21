Helmut Ditsch debuta en el cine con una obra autobiográfica tras siete años de trabajo

FOTO: ) Helmut Ditsch debuta en el cine con una película autobiográfica que costó 6 millones de euros

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El artista plástico argentino Helmut Ditsch está listo para debutar en el cine con su película "Helmut. El hielo y la eternidad transitoria", que se presentará en el 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Esta producción autobiográfica, que demandó un esfuerzo de siete años y una inversión de seis millones de euros, fue financiada completamente con recursos propios.

En este filme, Ditsch no solo asumió la dirección y la escritura del guion, sino que también se puso en la piel del protagonista. La obra está dedicada a su madre, Inge, y a su esposa, Marion, quienes fallecieron a la misma edad. El proyecto comenzó a filmarse en 2018 y concluyó su etapa de edición en 2026, aunque el proceso se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus y diversos conflictos internacionales.

La película, que tiene una duración de 118 minutos, fue filmada en escenarios naturales de Europa y América, incluyendo locaciones en Malta, Cerdeña, Viena, los Alpes, Tenerife y el salar de Uyuni, en Bolivia. Ditsch optó por registrar los exteriores durante las primeras horas del amanecer y los últimos minutos de luz del día, buscando así una precisión estética en la imagen.

El artista también se preparó físicamente para llevar a cabo sus propias escenas de riesgo, realizando actividades como la escalada en hielo y la equitación. El largometraje presenta diálogos en alemán, español y francés, reflejando su rica historia personal.

La decisión de Ditsch de actuar fue impulsada por el reconocido actor Viggo Mortensen, quien le sugirió que interpretara su propia historia y se encargara de la dirección del proyecto. El elenco incluye a intérpretes europeos y argentinos, como la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el actor Joaquín Berthold. La banda sonora del filme cuenta con composiciones para piano del propio Ditsch, así como música clásica y canciones de Charly García, amigo cercano del artista.

La película surge del deseo de Ditsch de rendir homenaje a sus seres queridos de una manera que no podía lograr a través de la pintura. Según él, el cine le permite expresar sus vivencias y procesar las pérdidas personales que han marcado su vida.

Las proyecciones en el Festival de Mar del Plata están programadas para el viernes 6 de noviembre a las 20:00, el sábado 7 a las 17:00 y el domingo 8 a las 14:30, en la sala 2 del cine Ambassador.