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Helmut Ditsch debuta en el cine con una obra autobiográfica tras siete años de trabajo

El artista argentino dirigió, escribió y protagonizó el filme que se realizó en cinco países y se presentará en el Festival de Mar del Plata, donde se proyectará a partir del 6 de noviembre.

21/10/2026 | 06:02Redacción Cadena 3

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) Helmut Ditsch debuta en el cine con una película autobiográfica que costó 6 millones de euros

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Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El artista plástico argentino Helmut Ditsch está listo para debutar en el cine con su película "Helmut. El hielo y la eternidad transitoria", que se presentará en el 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Esta producción autobiográfica, que demandó un esfuerzo de siete años y una inversión de seis millones de euros, fue financiada completamente con recursos propios.

En este filme, Ditsch no solo asumió la dirección y la escritura del guion, sino que también se puso en la piel del protagonista. La obra está dedicada a su madre, Inge, y a su esposa, Marion, quienes fallecieron a la misma edad. El proyecto comenzó a filmarse en 2018 y concluyó su etapa de edición en 2026, aunque el proceso se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus y diversos conflictos internacionales.

La película, que tiene una duración de 118 minutos, fue filmada en escenarios naturales de Europa y América, incluyendo locaciones en Malta, Cerdeña, Viena, los Alpes, Tenerife y el salar de Uyuni, en Bolivia. Ditsch optó por registrar los exteriores durante las primeras horas del amanecer y los últimos minutos de luz del día, buscando así una precisión estética en la imagen.

El artista también se preparó físicamente para llevar a cabo sus propias escenas de riesgo, realizando actividades como la escalada en hielo y la equitación. El largometraje presenta diálogos en alemán, español y francés, reflejando su rica historia personal.

La decisión de Ditsch de actuar fue impulsada por el reconocido actor Viggo Mortensen, quien le sugirió que interpretara su propia historia y se encargara de la dirección del proyecto. El elenco incluye a intérpretes europeos y argentinos, como la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el actor Joaquín Berthold. La banda sonora del filme cuenta con composiciones para piano del propio Ditsch, así como música clásica y canciones de Charly García, amigo cercano del artista.

La película surge del deseo de Ditsch de rendir homenaje a sus seres queridos de una manera que no podía lograr a través de la pintura. Según él, el cine le permite expresar sus vivencias y procesar las pérdidas personales que han marcado su vida.

Las proyecciones en el Festival de Mar del Plata están programadas para el viernes 6 de noviembre a las 20:00, el sábado 7 a las 17:00 y el domingo 8 a las 14:30, en la sala 2 del cine Ambassador.

Lectura rápida

¿Qué película presenta Helmut Ditsch?
Helmut Ditsch presenta "Helmut. El hielo y la eternidad transitoria", su primera película autobiográfica.

¿Cuánto tiempo tardó en realizarse?
La película demandó siete años de trabajo y una inversión de seis millones de euros.

¿Dónde se filmó?
Se filmó en escenarios naturales de Europa y América, incluyendo Malta, Cerdeña y el salar de Uyuni.

¿Qué idiomas se hablan en el filme?
La película contiene diálogos en alemán, español y francés.

¿Cuándo se proyectará en el festival?
Las proyecciones serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Festival de Mar del Plata.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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