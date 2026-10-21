Uber y Didi en Rosario: sigue sin haber acuerdo para regular las aplicaciones de viajes

El Concejo Municipal de Rosario volvió a discutir la regulación de aplicaciones de transporte como Uber y Didi, pero la reunión terminó sin un acuerdo entre los bloques. Aunque hay acercamientos para avanzar con una normativa, persisten diferencias sobre las condiciones que deberán cumplir las plataformas, las tarifas de los viajes y la inclusión de los servicios en motocicleta. Las negociaciones continuarán el próximo miércoles.

Uno de los principales puntos de conflicto es la posibilidad de habilitar Uber Moto. La concejala María Eugenia Schmuck sostuvo que no están dadas las condiciones para incorporar ese servicio porque, según planteó, no existe un seguro específico que garantice la cobertura de los pasajeros. “No podemos legalizar un medio de transporte que no pueda estar seguro al pasajero”, afirmó. También están en discusión la exigencia de una licencia profesional, la antigüedad de los vehículos y el establecimiento de una tarifa mínima.

Desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart defendió la necesidad de una normativa que contemple las particularidades de las plataformas y cuestionó la posibilidad de tratarlas como un servicio público. “Nosotros lo que pedimos es humildad por parte del oficialismo. Estamos dispuestos a que sea un texto acordado, que no sea ni el del intendente ni el de La Libertad Avanza”, sostuvo. Además, reclamó que no se establezcan tasas ni tarifas mínimas y que se permita la incorporación de las motos.

Mientras continúan las diferencias, Uber y Didi siguen funcionando en Rosario sin una habilitación específica. El objetivo del Concejo es alcanzar un acuerdo que permita formalizar la actividad, pero las posiciones contrapuestas sobre la seguridad, las tarifas y el marco normativo todavía dificultan el avance del proyecto. La próxima reunión será clave para determinar si los sectores logran acercar posiciones.

Informe de Fernando Carrafiello.