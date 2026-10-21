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Se hunde el uso del transporte de pasajeros en Rosario y Santa Fe: bajó 12,6% en un año

El dato corresponde al más reciente Índice de Servicios Públicos elaborado por el organismo estadístico provincial, publicado hoy. Acumula variaciones interanuales negativas desde enero de 2025.    

21/10/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

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El Índice de Servicios Públicos de Santa Fe registró en julio de 2026 una caída interanual del 0,6%según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). La baja estuvo marcada principalmente por la contracción del transporte de pasajeros, mientras que la demanda de electricidad, gas y agua y el tránsito por peajes mostraron aumentos respecto del mismo mes de 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el transporte de pasajeros tuvo una caída interanual del 12,6%, la más pronunciada entre los rubros analizados. También retrocedió el transporte de carga, con una baja del 3,2%. En cambio, la demanda de electricidad, gas y agua creció un 2,1%, mientras que los peajes registraron una suba del 3,6%.

La comparación mensual también mostró un retroceso. En términos desestacionalizados, el índice general cayó un 1,8% en julio respecto de junio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese período, el transporte de pasajeros disminuyó un 5,2%, el transporte de carga bajó un 1,5%, los peajes retrocedieron un 1,1% y la demanda de electricidad, gas y agua se redujo un 1%.

El indicador de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad al atenuar fluctuaciones de corto plazo, también presentó una variación negativa del 0,9% respecto de junio.

En este caso, el transporte de carga fue la única categoría con una evolución positiva, con un incremento del 1,4%. Por su parte, el transporte de pasajeros cayó un 1,1%, mientras que electricidad, gas y agua y peajes disminuyeron un 0,9% cada uno.

Los datos de julio se suman a un comportamiento irregular del índice durante 2026.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la comparación interanual, el indicador general había registrado bajas del 6,9% en enero y del 10,4% en febrero, antes de mostrar aumentos en marzo, abril y mayo. En junio volvió a terreno negativo, con una caída del 3%.

Pese a la recuperación interanual observada en algunos rubros, el transporte de pasajeros mantuvo una tendencia contractiva durante todo el período analizado.

Según los registros del Ipec, acumula variaciones interanuales negativas desde enero de 2025, aunque en julio de 2026 la caída fue menor que en varios meses previos.

Lectura rápida

¿Qué se registró en julio de 2026 en Santa Fe? El Índice de Servicios Públicos registró una caída interanual del 0,6%.

¿Quién elaboró el informe sobre el índice? El informe fue elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

¿Cuándo se produjo la caída del índice? La caída se registró en julio de 2026.

¿Dónde se observó la mayor baja en el índice? La mayor baja se observó en el transporte de pasajeros, con un 12,6% interanual.

¿Por qué es relevante el indicador de tendencia-ciclo? Permite observar la evolución subyacente de la actividad al atenuar fluctuaciones de corto plazo.

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