Argentina y México avanzan hacia la renovación del acuerdo de libre comercio automotor
Las negociaciones estaban trabadas desde marzo. El convenio contempla un cupo anual de US$773 millones para importar vehículos sin aranceles y una alícuota del 35% por encima de ese límite.
21/10/2026 | 15:50Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina y México, a un paso del acuerdo automotor
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Panorama Federal
Argentina y México avanzaron en las negociaciones para renovar el acuerdo que permite el comercio de vehículos sin aranceles dentro de un cupo anual. Las conversaciones permanecían estancadas desde marzo por diferencias sobre su implementación.
La falta de una definición afecta a distintas automotrices que enfrentan dificultades para importar vehículos desde México hacia el mercado argentino.
El régimen bilateral establece un cupo de US$773 millones anuales para importaciones libres de aranceles. Una vez superado ese monto, se aplica una alícuota del 35%.
El esquema forma parte de un acuerdo de complementación económica entre el Mercosur y México. Su renovación facilitaría especialmente el ingreso de vehículos mexicanos a la Argentina.
Las conversaciones también incluyen diferencias vinculadas con las condiciones para la venta de productos agropecuarios argentinos a México. Ese frente forma parte de las cuestiones pendientes que podrían resolverse en las próximas semanas.
Aunque las posiciones se acercaron, la renovación del convenio todavía no está cerrada.
Informe de Bárbara Anderson, corresponsal de Cadena 3 en México.
Lectura rápida
¿Qué se está negociando? Se está negociando un acuerdo de libre comercio automotor entre Argentina y México.
¿Quiénes están involucrados en el acuerdo? Los principales involucrados son Argentina, México y varias automotrices.
¿Cuándo se estancó la negociación? La negociación se estancó desde marzo.
¿Dónde se aplicará el arancel? El arancel del 35% se aplicará en el régimen de libre importación entre Argentina y México.
¿Por qué es importante este acuerdo? Es importante porque facilita la exportación de vehículos desde México hacia Argentina y tiene un cupo total de 773 millones de dólares anuales.