Argentina y México avanzan hacia la renovación del acuerdo de libre comercio automotor

FOTO: Argentina y México, a un paso del acuerdo automotor

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Argentina y México avanzaron en las negociaciones para renovar el acuerdo que permite el comercio de vehículos sin aranceles dentro de un cupo anual. Las conversaciones permanecían estancadas desde marzo por diferencias sobre su implementación.

La falta de una definición afecta a distintas automotrices que enfrentan dificultades para importar vehículos desde México hacia el mercado argentino.

El régimen bilateral establece un cupo de US$773 millones anuales para importaciones libres de aranceles. Una vez superado ese monto, se aplica una alícuota del 35%.

El esquema forma parte de un acuerdo de complementación económica entre el Mercosur y México. Su renovación facilitaría especialmente el ingreso de vehículos mexicanos a la Argentina.

Las conversaciones también incluyen diferencias vinculadas con las condiciones para la venta de productos agropecuarios argentinos a México. Ese frente forma parte de las cuestiones pendientes que podrían resolverse en las próximas semanas.

Aunque las posiciones se acercaron, la renovación del convenio todavía no está cerrada.

Informe de Bárbara Anderson, corresponsal de Cadena 3 en México.