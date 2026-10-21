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Pedro Sánchez repudió los dichos de Milei y lo acusó de fomentar un clima de violencia

El Presidente del Gobierno de España calificó de “indignos” los ataques del mandatario argentino durante su visita a Madrid y advirtió que no aceptará injerencias ni agravios contra sus instituciones.

21/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

FOTO: El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

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El Gobierno de España rechazó los insultos de Javier Milei contra Pedro Sánchez y acusó al presidente argentino de intentar "fomentar un clima de polarización y violencia" entre los españoles. La respuesta llegó a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras las declaraciones del mandatario durante un acto en Madrid.

En esa actividad, Milei llamó "impresentable dictador" y "delincuente" al presidente del Gobierno español y pidió “sacar a los socialistas del Ejecutivo a patadas”.

La Cancillería española calificó de "indignos" los insultos y las expresiones que consideró calumniosas contra Sánchez.

"Es indigno que una persona que ostenta la más alta representación de su país visite España con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina", sostuvo el comunicado.

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El Ejecutivo español remarcó que España es una nación soberana "que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias" contra su jefe de Gobierno y sus instituciones, elegidas de manera libre, democrática y soberana.

También advirtió que no tolerará que "nadie enturbie" la convivencia pacífica y democrática del país.

El episodio sumó un nuevo cruce entre ambos gobiernos, cuya relación estuvo atravesada por enfrentamientos públicos desde la llegada de Milei a la presidencia argentina, en diciembre de 2023.

Desde entonces, el mandatario realizó varios viajes a España, aunque ninguno tuvo carácter oficial ni incluyó reuniones con Sánchez.

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Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en mayo de 2024, cuando Milei participó de un encuentro organizado por el partido Vox. Allí cuestionó al presidente español y calificó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.

Aquellas declaraciones desencadenaron una crisis diplomática que incluyó la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires. Cinco meses después, España nombró a un nuevo embajador.

En su nueva respuesta, el Gobierno español volvió a rechazar los agravios contra sus autoridades y puso el foco en la defensa de la legitimidad de sus instituciones y de la convivencia democrática.

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Lectura rápida

¿Qué hizo el Gobierno de España? Rechazó los insultos de Javier Milei contra Pedro Sánchez y acusó al presidente argentino de fomentar la polarización.

¿Quiénes están involucrados en este conflicto? Javier Milei, presidente argentino, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

¿Cuándo se produjo la respuesta del Gobierno español? La respuesta se emitió tras un acto en Madrid donde Milei realizó insultos hacia Sánchez.

¿Dónde ocurrió el acto que generó la controversia? En Madrid, España.

¿Por qué el Gobierno español reaccionó de esta manera? Consideró que Milei intentó fomentar un clima de polarización y violencia entre los españoles.

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