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El otro peligro de las inundaciones: un reptil atacó a un adolescente y lo dejó en grave estado

Un adolescente fue mordido por una cascabel mientras trabajaba en el campo. Su estado es grave y la familia solicita con urgencia de 26 a 30 donantes de sangre.

21/10/2026 | 08:44Redacción Cadena 3

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Inundaciones en Goya.

FOTO: Inundaciones en Goya.

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Un adolescente de 15 años se encuentra internado en terapia intensiva en estado grave tras ser mordido por una serpiente cascabel mientras realizaba labores de campo en el departamento de Goya.

El dramático episodio está directamente vinculado a la creciente del río Paraná, un fenómeno hídrico que fuerza el desplazamiento de fauna silvestre y reptiles desde los islotes hacia áreas rurales y transitadas.

Debido a la complejidad de su cuadro de salud, la familia del joven lanzó un desesperado pedido a la comunidad para reunir entre 26 y 30 donantes de sangre de cualquier grupo y factor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aquellas personas que puedan colaborar o coordinar la donación deben comunicarse directamente con el padre del chico, Rolando Sotelo, al teléfono 3777-203110.

Expertos en fauna advierten que el avance del agua reduce drásticamente el hábitat natural de estos animales, empujándolos a buscar refugios en tierra firme donde aumenta el riesgo de encuentros accidentales con personas. Ante este escenario, recomiendan extremar las precauciones en zonas rurales, utilizar calzado adecuado y avisar de inmediato a las autoridades locales frente al avistamiento de ejemplares peligrosos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el adolescente?

Un adolescente de 15 años fue mordido por una serpiente cascabel y se encuentra en estado grave en terapia intensiva.

¿Dónde sucedió el incidente?

El incidente ocurrió en el departamento de Goya.

¿Por qué se produjo el ataque de la serpiente?

El ataque está vinculado a la creciente del río Paraná, que desplaza a la fauna silvestre hacia áreas rurales.

¿Qué necesita la familia del joven?

La familia solicita entre 26 y 30 donantes de sangre de cualquier grupo y factor.

¿Qué recomiendan los expertos ante esta situación?

Los expertos recomiendan extremar las precauciones en zonas rurales, usar calzado adecuado y avisar a las autoridades sobre avistamientos de serpientes peligrosas.

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