Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana: costos de vuelo a Barranquilla

FOTO: Boca a la final de la Copa Sudamericana

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – La llegada de Boca a la final de la Copa Sudamericana, tras superar por 3 a 1 a Vasco da Gama en Brasil, ha generado un fuerte interés en la compra de pasajes hacia Barranquilla, Colombia.

El encuentro para decidir el nuevo campeón del torneo internacional se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en territorio colombiano, donde el equipo "Xeneize" espera al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Con la alta demanda que eventos de esta magnitud suelen generar, los precios de los boletos aéreos muestran una considerable variación dependiendo de las escalas, la duración del viaje y las aerolíneas disponibles.