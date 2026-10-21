En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana: costos de vuelo a Barranquilla

Los pasajes aéreos hacia Barranquilla, Colombia, tras la clasificación de Boca, tienen precios que varían desde $2,5 millones hasta más de $7,3 millones en vuelos directos.

21/10/2026 | 11:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Boca a la final de la Copa Sudamericana

FOTO: Boca a la final de la Copa Sudamericana

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – La llegada de Boca a la final de la Copa Sudamericana, tras superar por 3 a 1 a Vasco da Gama en Brasil, ha generado un fuerte interés en la compra de pasajes hacia Barranquilla, Colombia.

El encuentro para decidir el nuevo campeón del torneo internacional se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en territorio colombiano, donde el equipo "Xeneize" espera al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Con la alta demanda que eventos de esta magnitud suelen generar, los precios de los boletos aéreos muestran una considerable variación dependiendo de las escalas, la duración del viaje y las aerolíneas disponibles.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
Boca juega la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.

¿Cómo llegó Boca a la final?
Boca clasificó tras vencer a Vasco da Gama 3 a 1 en Brasil.

¿Cuándo se disputará el partido?
El partido final se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre.

¿Cuánto cuesta un vuelo directo?
Los vuelos directos a Barranquilla superan los $7,3 millones ida y vuelta.

¿Cuáles son las opciones más económicas?
Los pasajes con escalas comienzan en $2,5 millones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf