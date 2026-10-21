Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana: costos de vuelo a Barranquilla
Los pasajes aéreos hacia Barranquilla, Colombia, tras la clasificación de Boca, tienen precios que varían desde $2,5 millones hasta más de $7,3 millones en vuelos directos.
FOTO: Boca a la final de la Copa Sudamericana
Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – La llegada de Boca a la final de la Copa Sudamericana, tras superar por 3 a 1 a Vasco da Gama en Brasil, ha generado un fuerte interés en la compra de pasajes hacia Barranquilla, Colombia.
El encuentro para decidir el nuevo campeón del torneo internacional se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en territorio colombiano, donde el equipo "Xeneize" espera al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
Con la alta demanda que eventos de esta magnitud suelen generar, los precios de los boletos aéreos muestran una considerable variación dependiendo de las escalas, la duración del viaje y las aerolíneas disponibles.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra?
Boca juega la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.
¿Cómo llegó Boca a la final?
Boca clasificó tras vencer a Vasco da Gama 3 a 1 en Brasil.
¿Cuándo se disputará el partido?
El partido final se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre.
¿Cuánto cuesta un vuelo directo?
Los vuelos directos a Barranquilla superan los $7,3 millones ida y vuelta.
¿Cuáles son las opciones más económicas?
Los pasajes con escalas comienzan en $2,5 millones.
[Fuente: Noticias Argentinas]